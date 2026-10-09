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Ηγετική και γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με 128-118 κόντρα στους Πέλικανς, δείτε βίντεο
Ηγετική και γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με 128-118 κόντρα στους Πέλικανς, δείτε βίντεο
Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του
Σε ρυθμούς preseason κινούνται στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ κοντραρίστηκαν με τους Πέλικανς και επικράτησαν με 128-118, δείχνοντας καλό πρόσωπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.
Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.
Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Οι Χιτ έχουν 2 νίκες σε 2 ματς στα φιλικά, ενώ οι πελεκάνοι με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 1-1. Μια σεζόν που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη με την έλευση του Γιάννη αλλά και του Κλέι Τόμπσον.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.
Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.
Get used to this y'all 👇 pic.twitter.com/A0K6HJjqsm— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 9, 2026
Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Οι Χιτ έχουν 2 νίκες σε 2 ματς στα φιλικά, ενώ οι πελεκάνοι με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 1-1. Μια σεζόν που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη με την έλευση του Γιάννη αλλά και του Κλέι Τόμπσον.
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