Ηγετική και γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με 128-118 κόντρα στους Πέλικανς, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ Νιου Ορλίν Πέλικανς

Ηγετική και γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με 128-118 κόντρα στους Πέλικανς, δείτε βίντεο

Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του

Ηγετική και γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με 128-118 κόντρα στους Πέλικανς, δείτε βίντεο
Σε ρυθμούς preseason κινούνται στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ κοντραρίστηκαν με τους Πέλικανς και επικράτησαν με 128-118, δείχνοντας καλό πρόσωπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.

Ο Greek Freak πάτησε για 18 λεπτά στο παρκέ και πρόλαβε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.


Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Οι Χιτ έχουν 2 νίκες σε 2 ματς στα φιλικά, ενώ οι πελεκάνοι με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 1-1. Μια σεζόν που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη με την έλευση του Γιάννη αλλά και του Κλέι Τόμπσον.
Miami Heat vs New Orleans Pelicans Full Game Highlights - October 8, 2026 | NBA Preseason

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης