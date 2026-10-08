Βίντεο: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών
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μπάσκετ γυναικών Τουρκία Γροθιές

Βίντεο: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών

Η αναμέτρηση μεταξύ της Μελιγκαζί Καϊσέρι και της Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά την  άγρια συμπλοκή των Αμερικανίδων Μπεατρίς Μομπρέμιερ, Κέλσί Μπόουν

Βίντεο: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών
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Τον περασμένο Δεκέμβριο έγιναν viral οι Μερσίν και η Μποντρούμ, δύο ομάδες μπάσκετ γυναικών της πρώτης κατηγορίας στην Τουρκία, καθώς στο φινάλε του μεταξύ τους αγώνα (που βρήκε τη Μποντρούμ να επικρατεί με 73-72 στην έδρα της Μερσίν) ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε... ρίνγκ! Νικήτριες και ηττημένες έμπλεξαν σ' έναν απίστευτο καβγά που συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια και επέφερε βαριές τιμωρίες από την Ομοσπονδία.

Δέκα μήνες αργότερα, ένα ανάλογο σκηνικό είχαμε και πάλι σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μελιγκαζί Καϊσέρι και της Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ.

Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με το σκορ στο 43-44 υπέρ της φιλοξενούμενης Τουργκουτλού, μια συνηθισμένη επαφή κάτω από τη ρακέτα μετατράπηκε  σε έντονο διαπληκτισμό με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.

Η Μπεατρίς Μομπρέμιερ (σέντερ των γηπεδούχων) και η  Κέλσι Μπόουν (σέντερ των φιλοξενούμενων) διεκδίκησαν το ριμπάουντ μετά από το χαμένο σουτ της δεύτερης,  ωστόσο  γρήγορα η μία άρχισε να απωθεί την άλλη και σε χρόνο dt η αψιμαχία έδωσε τη θέση της σε γροθιές και μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες με την Μπόουν να καταλήγει στο παρκέ.


Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των συμπαικτριών, των προπονητικών επιτελείων αλλά και των ανδρών ασφαλείας του γηπέδου για να χωρίσουν τις δύο παίκτριες και να αποφευχθούν τα χειρότερα με την Μπόουν πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας της να σηκώνει επιδεικτικά τους δείκτες και των δύο χεριών της, να έχει λεκτική διαμάχη με τους οπαδούς της Μελιγκαζί που ήταν από πίσω και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια εν μέσω φοβερών αποδοκιμασιών.

Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το βίντεο απέβαλλαν τις δύο Αμερικανίδες με τη γηπεδούχο να παίρνει τελικά το ματς με 64-58, ενώ Μομπρέμιερ και Μπόουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολύμηνης τιμωρίας.
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