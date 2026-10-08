Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών
Η αναμέτρηση μεταξύ της Μελιγκαζί Καϊσέρι και της Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά την άγρια συμπλοκή των Αμερικανίδων Μπεατρίς Μομπρέμιερ, Κέλσί Μπόουν
Τον περασμένο Δεκέμβριο έγιναν viral οι Μερσίν και η Μποντρούμ, δύο ομάδες μπάσκετ γυναικών της πρώτης κατηγορίας στην Τουρκία, καθώς στο φινάλε του μεταξύ τους αγώνα (που βρήκε τη Μποντρούμ να επικρατεί με 73-72 στην έδρα της Μερσίν) ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε... ρίνγκ! Νικήτριες και ηττημένες έμπλεξαν σ' έναν απίστευτο καβγά που συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια και επέφερε βαριές τιμωρίες από την Ομοσπονδία.
Δέκα μήνες αργότερα, ένα ανάλογο σκηνικό είχαμε και πάλι σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μελιγκαζί Καϊσέρι και της Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ.
Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με το σκορ στο 43-44 υπέρ της φιλοξενούμενης Τουργκουτλού, μια συνηθισμένη επαφή κάτω από τη ρακέτα μετατράπηκε σε έντονο διαπληκτισμό με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.
Η Μπεατρίς Μομπρέμιερ (σέντερ των γηπεδούχων) και η Κέλσι Μπόουν (σέντερ των φιλοξενούμενων) διεκδίκησαν το ριμπάουντ μετά από το χαμένο σουτ της δεύτερης, ωστόσο γρήγορα η μία άρχισε να απωθεί την άλλη και σε χρόνο dt η αψιμαχία έδωσε τη θέση της σε γροθιές και μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες με την Μπόουν να καταλήγει στο παρκέ.
Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των συμπαικτριών, των προπονητικών επιτελείων αλλά και των ανδρών ασφαλείας του γηπέδου για να χωρίσουν τις δύο παίκτριες και να αποφευχθούν τα χειρότερα με την Μπόουν πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας της να σηκώνει επιδεικτικά τους δείκτες και των δύο χεριών της, να έχει λεκτική διαμάχη με τους οπαδούς της Μελιγκαζί που ήταν από πίσω και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια εν μέσω φοβερών αποδοκιμασιών.
Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το βίντεο απέβαλλαν τις δύο Αμερικανίδες με τη γηπεδούχο να παίρνει τελικά το ματς με 64-58, ενώ Μομπρέμιερ και Μπόουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολύμηνης τιμωρίας.
Δέκα μήνες αργότερα, ένα ανάλογο σκηνικό είχαμε και πάλι σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μελιγκαζί Καϊσέρι και της Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ.
Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με το σκορ στο 43-44 υπέρ της φιλοξενούμενης Τουργκουτλού, μια συνηθισμένη επαφή κάτω από τη ρακέτα μετατράπηκε σε έντονο διαπληκτισμό με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.
Η Μπεατρίς Μομπρέμιερ (σέντερ των γηπεδούχων) και η Κέλσι Μπόουν (σέντερ των φιλοξενούμενων) διεκδίκησαν το ριμπάουντ μετά από το χαμένο σουτ της δεύτερης, ωστόσο γρήγορα η μία άρχισε να απωθεί την άλλη και σε χρόνο dt η αψιμαχία έδωσε τη θέση της σε γροθιές και μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες με την Μπόουν να καταλήγει στο παρκέ.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri ile Turgutlu Belediyespor arasında oynanan maçta ortalık karıştı! 💥 https://t.co/vVxkckwyqD— LÜE SPORTS (@lue_tv) October 4, 2026
Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των συμπαικτριών, των προπονητικών επιτελείων αλλά και των ανδρών ασφαλείας του γηπέδου για να χωρίσουν τις δύο παίκτριες και να αποφευχθούν τα χειρότερα με την Μπόουν πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας της να σηκώνει επιδεικτικά τους δείκτες και των δύο χεριών της, να έχει λεκτική διαμάχη με τους οπαδούς της Μελιγκαζί που ήταν από πίσω και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια εν μέσω φοβερών αποδοκιμασιών.
Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το βίντεο απέβαλλαν τις δύο Αμερικανίδες με τη γηπεδούχο να παίρνει τελικά το ματς με 64-58, ενώ Μομπρέμιερ και Μπόουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολύμηνης τιμωρίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα