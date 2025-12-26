Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών, δείτε βίντεο
Ο αγώνας Μποντρούμ - Μερσίν για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών της Τουρκίας μετατράπηκε σε μάχη μεταξύ των αθλητριών οι οποίες έδειξαν τις ικναότητες τους σε πυγμαχία και πάλη
Για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών της Τουρκίας η Μερσίν υποδέχθηκε την Μποντρούμ με τις φιλοξενούμενες να επικρατούν με 73-72, αλλά το φινάλε του αγώνα δεν θύμιζε με τίποτα ότι ειχε προηγηθεί μια αναμέτρηση μπάσκετ.
Η Μερσίν είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αλλά αστόχησε στο λέι απ με τις φιλοξενούμενες να πανηγυρίζουν και άγνωστο γιατί η κατάσταση να ξεφεύγει.
Οι αθλήτριες των δύο ομάδων συνεπλάκησαν για να ακολουθήσουν φοβερές εικόνες με την Εϊντίν Τοπτσού της Μποντρούμ να βρίσκεται πεσμένη στο παρκέ με το πρόσωπο της γεμάτο αίματα. Όπως αποδείχθηκε από χτύπημα είχε ανοίξει το φρύδι της και μετά τις πρώτες βοήθειες οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
Kadınlar Ligi'nde oynanan Mersin - Bodrum maçının ardından oyuncular arasında yumruklu kavga çıktı 😳pic.twitter.com/w3HYV7vudf— Euroleague Time (@euroleague_time) December 26, 2025
Ülkenin her yerinden skandal patlıyor!— Apollon1907 (@Apollonforever) December 26, 2025
Kadınlar Ligi'nde oynanan Mersin - Bodrum maçının
ardından oyuncular arasında yumruklu kavga çıktı.
Bodrum forması giyen Nur Sezen Yavuz rakibine böyle yumruk atmış!
Birş yaralanmış! pic.twitter.com/06RhHH7JuH
Kızlar Kavga Etti, Yaralananlar Var…— basketfaul (@basketfaul_1) December 26, 2025
Bodrum Basketbol’un Seçil Kauçuk Mersin Basketball’u 73-72 yendiği TKBL maçının sonunda büyük kavga çıktı.https://t.co/ccAAHlZkP3
