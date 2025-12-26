Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών, δείτε βίντεο
SPORTS
Τουρκία μπάσκετ γυναικών Επεισόδια

Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών, δείτε βίντεο

Ο αγώνας Μποντρούμ - Μερσίν για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών της Τουρκίας μετατράπηκε σε μάχη μεταξύ των αθλητριών οι οποίες έδειξαν τις ικναότητες τους σε πυγμαχία και πάλη

Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών, δείτε βίντεο
Για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών της Τουρκίας η Μερσίν υποδέχθηκε την Μποντρούμ με τις φιλοξενούμενες να επικρατούν με 73-72, αλλά το φινάλε του αγώνα δεν θύμιζε με τίποτα ότι ειχε προηγηθεί μια αναμέτρηση μπάσκετ.

Η Μερσίν είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αλλά αστόχησε στο λέι απ με τις φιλοξενούμενες να πανηγυρίζουν και άγνωστο γιατί η κατάσταση να ξεφεύγει.







Οι αθλήτριες των δύο ομάδων συνεπλάκησαν για να ακολουθήσουν φοβερές εικόνες με την Εϊντίν Τοπτσού της Μποντρούμ να βρίσκεται πεσμένη στο παρκέ με το πρόσωπο της γεμάτο αίματα. Όπως αποδείχθηκε από χτύπημα είχε ανοίξει το φρύδι της και μετά τις πρώτες βοήθειες οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Κλείσιμο








Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης