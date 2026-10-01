Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ερνανγκόμεθ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στην Αθήνα, θέλω να αποκτήσω ένα άλογο και θα μιλήσω με τον Γιόκιτς»
Ερνανγκόμεθ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στην Αθήνα, θέλω να αποκτήσω ένα άλογο και θα μιλήσω με τον Γιόκιτς»
Σε συνέντευξή του σε ισπανικό Μέσο ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποκάλυψε τι τον συνδέει με τον Νίκολα Γιόκιτς
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αθήνα, υπογράφοντας νέο τετραετές συμβόλαιο που τον κρατά στον Παναθηναϊκό έως το 2027, με συνολικές απολαβές που αναφέρονται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ισπανός φόργουορντ έχει βρει στην Ελλάδα ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται πλέον απόλυτα οικεία. Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Η σχέση του με την ομάδα και τον κόσμο της φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.
Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ τα τελευταία τρία χρόνια. Έχω βρει τη θέση μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα γύρω μου, την ομάδα, τους οπαδούς, την πόλη. Το μόνο που μου έχει απομείνει να κάνω στην καριέρα μου είναι να παλεύω για κάθε τρόπαιο, να παλεύω για ένα πρωτάθλημα».
Ο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2023, έχοντας προηγουμένως περάσει επτά χρόνια στο NBA. Σημαντικό μέρος αυτής της διαδρομής το πέρασε στους Ντένβερ Νάγκετς, την ομάδα που τον είχε επιλέξει στο Νο. 15 του draft του 2016. Εκεί συνυπήρξε και με τον Νίκολα Γιόκιτς, με τον οποίο διατηρεί ιδιαίτερη σχέση.
Πέρα από το μπάσκετ, όμως, ο Χουάντσο δείχνει να σκέφτεται ήδη τη ζωή μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Έχει δημιουργήσει το δικό του καταφύγιο στην Αστούριας και ονειρεύεται μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από την ένταση του επαγγελματικού αθλητισμού. Μάλιστα, έχει ήδη στο μυαλό του την απόκτηση αλόγων, για την οποία φαίνεται πως θα ζητήσει συμβουλές από τον Γιόκιτς.
Ο Ισπανός υποστήριξε: «Έχω ένα σπίτι στην Αστούριας. Είναι το καταφύγιό μου. Έχω επίσης κρασί εκεί. Δεν έχω ακόμα άλογα, αλλά θέλω να αποκτήσω μερικά. Θα μιλήσω με τον Γιόκιτς γι' αυτό. Όταν αποσυρθώ, θέλω μια απλή ζωή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Θέλω να είμαι με την οικογένειά μου και να περνάω χρόνο μαζί τους, γιατί σε αυτή την ταραχώδη ζωή του μπάσκετ, δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να είμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε».
Ο Ισπανός φόργουορντ έχει βρει στην Ελλάδα ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται πλέον απόλυτα οικεία. Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Η σχέση του με την ομάδα και τον κόσμο της φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.
Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ τα τελευταία τρία χρόνια. Έχω βρει τη θέση μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα γύρω μου, την ομάδα, τους οπαδούς, την πόλη. Το μόνο που μου έχει απομείνει να κάνω στην καριέρα μου είναι να παλεύω για κάθε τρόπαιο, να παλεύω για ένα πρωτάθλημα».
Ο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2023, έχοντας προηγουμένως περάσει επτά χρόνια στο NBA. Σημαντικό μέρος αυτής της διαδρομής το πέρασε στους Ντένβερ Νάγκετς, την ομάδα που τον είχε επιλέξει στο Νο. 15 του draft του 2016. Εκεί συνυπήρξε και με τον Νίκολα Γιόκιτς, με τον οποίο διατηρεί ιδιαίτερη σχέση.
Πέρα από το μπάσκετ, όμως, ο Χουάντσο δείχνει να σκέφτεται ήδη τη ζωή μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Έχει δημιουργήσει το δικό του καταφύγιο στην Αστούριας και ονειρεύεται μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από την ένταση του επαγγελματικού αθλητισμού. Μάλιστα, έχει ήδη στο μυαλό του την απόκτηση αλόγων, για την οποία φαίνεται πως θα ζητήσει συμβουλές από τον Γιόκιτς.
Ο Ισπανός υποστήριξε: «Έχω ένα σπίτι στην Αστούριας. Είναι το καταφύγιό μου. Έχω επίσης κρασί εκεί. Δεν έχω ακόμα άλογα, αλλά θέλω να αποκτήσω μερικά. Θα μιλήσω με τον Γιόκιτς γι' αυτό. Όταν αποσυρθώ, θέλω μια απλή ζωή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Θέλω να είμαι με την οικογένειά μου και να περνάω χρόνο μαζί τους, γιατί σε αυτή την ταραχώδη ζωή του μπάσκετ, δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να είμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε».
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