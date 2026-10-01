Marca: 11 υποψηφιότητες για οκτώ θέσεις στη νέα Euroleague, ανάμεσα τους ΠΑΟΚ και Άρης

Το ισπανικό Μέσο, εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης των μετόχων της Euroleague (5-6/10 στο Κόμο) παρουσιάζει τα τελευταία δεδομένα για τις ενδιαφερόμενες ομάδες που θέλουν να ενταχθούν στη διοργάνωση - ΠΑΟΚ και Άρης είοναι δύο από τις ομάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία





Όπως αποκαλύπτει η Marca τις τελευταίες ημέρες έχουν κορυφωθεί οι ζυμώσεις με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο και στις επικείμενες αναθέσεις των νέων αδειών της







Τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες, ακόμα και ημέρες, έχει λάβει τουλάχιστον δύο δεκάδες δεσμευτικές προσφορές από ομάδες και επενδυτές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρότζεκτ της. Και τώρα έφτασε η ώρα να επιλέξει τους νέους της εταίρους, μια απόφαση που θα ληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη λίμνη Κόμο, στην οποία θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι της διοργάνωσης.



Οι τελευταίοι που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω προσφοράς ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την υποψηφιότητα της τελευταίας να εξαρτάται από τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ουκρανία. Τώρα, οι 13 σύλλογοι-μέτοχοι της EuroLeague —Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (Ισπανία), Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός (Ελλάδα), Αναντολού Εφές και Φενερμπαχτσά (Τουρκία), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία), Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία), Βιλερμπάν (Γαλλία) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)— θα επιλέξουν οκτώ δικαιοδόχους (franchisees) μέσα από 11 αιτήσεις που έχουν ήδη περάσει την αρχική διαδικασία επιλογής.







Πρότζεκτ που αντιπροσωπεύουν τη EuroLeague του μέλλοντος

Κλείσιμο



Δεν θα είναι απλώς θέμα του ποιος βάζει τα περισσότερα χρήματα

Η EuroLeague και οι μέτοχοί της, σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν ορισμένοι, δεν θα βασίσουν την απόφασή τους αποκλειστικά σε οικονομικά κριτήρια. Παρόλο που αυτά είναι σημαντικά, δεν θα πρόκειται απλώς για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα χρήματα στο τραπέζι. Ο οργανισμός θέλει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα πρότζεκτ και, για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει τους υποψηφίους σε μια δεύτερη και τελική διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence), έναν ολοκληρωμένο έλεγχο των προτάσεών τους για την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών και τον εντοπισμό τυχόν ρίσκων.



1. Το πρώτο κριτήριο θα είναι το αγωνιστικό

Το πρώτο κριτήριο θα είναι η αγωνιστική παρουσία. Η EuroLeague θα αναλύσει το ανταγωνιστικό επίπεδο κάθε συλλόγου, την ιστορία του, τη δομή του, τα αποτελέσματά του και, ειδικότερα, την ικανότητά του να παραμένει στην κορυφή. Ένα μεγάλο οικονομικό πρότζεκτ δεν είναι αρκεί: η διοργάνωση θέλει ομάδες ικανές να ανταγωνιστούν και να ανεβάσουν το επίπεδο και τα πρότυπα που είναι εγγενή στη EuroLeague εδώ και χρόνια.



2. Ιδιοκτησία, πόροι, σταθερότητα και πραγματική φερρεγγυότητα

Η επόμενη εβδομάδα όπως όλα δείχνουν αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές στη σύγχρονη ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ που βρίσκεται μπροστά σ' ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.Όπως αποκαλύπτει η Marca τις τελευταίες ημέρες έχουν κορυφωθεί οι ζυμώσεις με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο και στις επικείμενες αναθέσεις των νέων αδειών της Euroleague καθώς πέραν του ΠΑΟΚ που είχε κάνει την κίνηση του αρκετό καιρό πριν, στη σχετική λίστα έχει μπει επισήμως και ο Άρης.Όπως αναφέρει η Marca «...η EuroLeague, ανεξάρτητα από το αν το NBA καταθέσει μια ελκυστική πρόταση για να ενταχθεί στο εγχείρημά του (NBA Europe) και να σχηματίσει μια κοινή συμμαχία, συνεχίζει την ασταμάτητη μετάβασή της προς ένα κλειστό σύστημα δικαιοχρήσεων (franchise), ένα καθοριστικό βήμα στο φιλόδοξο σχέδιο επέκτασής της.Τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες, ακόμα και ημέρες, έχει λάβει τουλάχιστον δύο δεκάδες δεσμευτικές προσφορές από ομάδες και επενδυτές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρότζεκτ της. Και τώρα έφτασε η ώρα να επιλέξει τους νέους της εταίρους, μια απόφαση που θα ληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη λίμνη Κόμο, στην οποία θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι της διοργάνωσης.Οι τελευταίοι που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω προσφοράς ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την υποψηφιότητα της τελευταίας να εξαρτάται από τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ουκρανία. Τώρα, οι 13 σύλλογοι-μέτοχοι της EuroLeague —Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (Ισπανία), Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός (Ελλάδα), Αναντολού Εφές και Φενερμπαχτσά (Τουρκία), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία), Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία), Βιλερμπάν (Γαλλία) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)— θα επιλέξουν οκτώ δικαιοδόχους (franchisees) μέσα από 11 αιτήσεις που έχουν ήδη περάσει την αρχική διαδικασία επιλογής.Πρότζεκτ που αντιπροσωπεύουν τη EuroLeague του μέλλοντοςΗ Βαλένθια, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί Μπάσκετμπολ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο ΠΑΟΚ , η Νάπολι, η Ντουμπάι Μπάσκετμπολ, οι Λόντον Λάιονς και η Μάξιμα Ρόμα έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο Άρης Θεσσαλονίκης , η Μπεσίκτας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ζήτησαν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι: να αποφασιστεί ποια οκτώ πρότζεκτ αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη EuroLeague του μέλλοντος. Πρόκειται για ένα δύσκολο δίλημμα για τον οργανισμό, δεδομένου του υψηλού επιπέδου των υποψηφίων.Δεν θα είναι απλώς θέμα του ποιος βάζει τα περισσότερα χρήματαΗ EuroLeague και οι μέτοχοί της, σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν ορισμένοι, δεν θα βασίσουν την απόφασή τους αποκλειστικά σε οικονομικά κριτήρια. Παρόλο που αυτά είναι σημαντικά, δεν θα πρόκειται απλώς για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα χρήματα στο τραπέζι. Ο οργανισμός θέλει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα πρότζεκτ και, για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει τους υποψηφίους σε μια δεύτερη και τελική διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence), έναν ολοκληρωμένο έλεγχο των προτάσεών τους για την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών και τον εντοπισμό τυχόν ρίσκων.Το πρώτο κριτήριο θα είναι η αγωνιστική παρουσία. Η EuroLeague θα αναλύσει το ανταγωνιστικό επίπεδο κάθε συλλόγου, την ιστορία του, τη δομή του, τα αποτελέσματά του και, ειδικότερα, την ικανότητά του να παραμένει στην κορυφή. Ένα μεγάλο οικονομικό πρότζεκτ δεν είναι αρκεί: η διοργάνωση θέλει ομάδες ικανές να ανταγωνιστούν και να ανεβάσουν το επίπεδο και τα πρότυπα που είναι εγγενή στη EuroLeague εδώ και χρόνια.

Η ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από κάθε υποψηφιότητα θα αποτελέσει επίσης μείζονα παράγοντα. Η ιδιοκτησία, οι πόροι, η σταθερότητα και η πραγματική φερρεγγυότητα του πρότζεκτ θα τεθούν υπό εξέταση. Η Euroleague Basketball θέλει να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για τους ομίλους που φιλοδοξούν να γίνουν μέτοχοι και να διασφαλίσει ότι διαθέτουν επαρκή οικονομική υποστήριξη για τη διατήρηση επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ για πολλά χρόνια.



3. Φήμη, θεσμική αξιοπιστία και εικόνα

Η φήμη θα είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας. Ο οργανισμός θα μελετήσει την ιστορία κάθε συλλόγου, τη θεσμική αξιοπιστία, τη συμπεριφορά και την εικόνα του εντός και εκτός γηπέδου. Ένα franchise δεν πρέπει μόνο να συνεισφέρει χρήματα και παίκτες: πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τους άλλους μετόχους και να βοηθά στην ενίσχυση του brand της EuroLeague.



4. Η αγορά που μπορεί να δημιουργήσει κάθε υποψηφιότητα

Το τέταρτο μεγάλο στοιχείο θα είναι η αγορά που μπορεί να δημιουργήσει κάθε υποψηφιότητα. Η πόλη, ο πληθυσμός της, το οικονομικό της δυναμικό, η ικανότητά της να προσελκύει φιλάθλους και χορηγούς, καθώς και η δυνατότητα διάνοιξης νέων περιοχών θα είναι βασικές μεταβλητές. Το Λονδίνο, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει μια στρατηγική ευκαιρία σε μια αγορά που δεν έχει κατακτηθεί ακόμη, ενώ η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία προσφέρουν πόλεις με πλούσια μπασκετική παράδοση.



5. Η κοινωνική βάση και ο αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης

Η οπαδική βάση και ο αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης θα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. Το να έχεις φιλάθλους, να γεμίζεις γήπεδα, να δημιουργείς τηλεθεάσεις, να προσελκύεις χορηγούς και να προκαλείς το ενδιαφέρον πέρα από την ίδια την πόλη θα είναι θεμελιώδους σημασίας. Η EuroLeague αναζητά συλλόγους που μπορούν να γίνουν πραγματικές μηχανές ανάπτυξης και να φέρουν νέους φιλάθλους στη διοργάνωση.