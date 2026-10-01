Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τον Πανσερραϊκό
Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τον Πανσερραϊκό
Η εξέλιξη αυτή αφορά το παιχνίδι με το Βόλο, έβγαλε ανακοίνωση η ομάδα των Σερρών
Με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών τιμώρησε η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ τον Πανσερραϊκό, καθώς έκρινε ως χειραγωγημένο το παιχνίδι με το Βόλο για τα πλέι άουτ της σεζόν 2024-25.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας των Σερρών που εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξη της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψη μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης.
Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση, με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη.
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση».
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας των Σερρών που εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξη της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψη μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης.
Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση, με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη.
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση».
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