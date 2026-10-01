Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
Ο 60χρονος νομικός ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ο 60χρονος νομικός ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου.
Αυτό σημαίνει πως θα ασχολείται με ευρεία γκάμα θεμάτων, πλην των αγωνιστικών. Εκεί που την κύρια εποπτεία έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι.
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού όσον αφορά τη νομική του σταδιοδρομία. Έχει διατελέσει μέλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όντας παράλληλα και νομικός της σύμβουλος την τετραετία από το 2000 έως το 2004.
Όπως είναι γνωστό, έχει περάσει για τρία χρόνια και από τη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, της ΕΠΟ, από το 2009 έως και το 2012.
Αυτό σημαίνει πως θα ασχολείται με ευρεία γκάμα θεμάτων, πλην των αγωνιστικών. Εκεί που την κύρια εποπτεία έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι.
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού όσον αφορά τη νομική του σταδιοδρομία. Έχει διατελέσει μέλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όντας παράλληλα και νομικός της σύμβουλος την τετραετία από το 2000 έως το 2004.
Όπως είναι γνωστό, έχει περάσει για τρία χρόνια και από τη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, της ΕΠΟ, από το 2009 έως και το 2012.
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