Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
SPORTS
Σοφοκλής Πιλάβιος Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

Ο 60χρονος νομικός ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ο 60χρονος νομικός ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. 

Αυτό σημαίνει πως θα ασχολείται με ευρεία γκάμα θεμάτων, πλην των αγωνιστικών. Εκεί που την κύρια εποπτεία έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι. 

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού όσον αφορά τη νομική του σταδιοδρομία. Έχει διατελέσει μέλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όντας παράλληλα και νομικός της σύμβουλος την τετραετία από το 2000 έως το 2004.

Όπως είναι γνωστό, έχει περάσει για τρία χρόνια και από τη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, της ΕΠΟ, από το 2009 έως και το 2012.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης