Αγγελόπουλος για SUNEL Arena στον Ολυμπιακό: Δεν πουλήσαμε την ιστορία μας, επειδή νοικιάσαμε ντουβάρια για μερικούς μήνες

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, μιλώντας εφ' όλης της ύλης, για τη Sunel Arena και τον Ολυμπιακό, για το NBA Europe και τη Euroleague





Από το γηπεδικό και την συγκατοίκηση με τον



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάκη Αγγελόπουλου



Για το θέμα του γηπέδου που είναι και το φλέγον για τον κόσμο της ομάδας, είπε: «Ερχόμενος στην ΑΕΚ είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Να παλέψουμε για τίτλους, την ιστορία και το γηπεδικό. Στην αρχή ήμουν λίγο αδαής. Μιλώντας με παλαιμάχους και βλέποντας την κατάσταση, εγώ ήμουν ποδοσφαιρικός, μακριά από το μπάσκετ. Τα έβλεπα λίγο λάθος στην αρχή. Μιλώντας με τους παλαιμάχους και μου είπαν ιστορίες. Έχουμε παίξει σε 18-20 γήπεδα. Δεν είχαμε το οικόπεδό μας όπως το ποδόσφαιρο. Πρώτη προσπάθεια ήταν το Γαλάτσι, ο δήμαρχος πολύ φίλος, είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ανήκε στο ΤΑΥΠΕΔ το γήπεδο. Υπήρχαν κάποιες μειονότητες που ήταν απέναντι. Ανέθεσε σε κάποιον καθηγητή του Πολυτεχνείου, Μπελαβίλα. Είχαμε μιλήσει και με την κυβέρνηση. Ήταν μία ανάθεση 35.000 ευρώ, με φωνάζει ο δήμαρχος και λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είπαν ότι για να το πάρει η ΑΕΚ ήταν προτιμότερη η κατεδάφιση. Λέω τι λέει ο άνθρωπος. Ενοποίηση με γέφυρα με τον απέναντι λόφο της Φιλοθέης. Είδαμε το γήπεδο τένις σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έμενε μόνο να το σκεπάσουμε. Πληρώσαμε πάρα πολλά χρήματα σε μελέτες. Η ιδέα ήταν να μπουν τέσσερις πυλώνες.







Έχω όλα τα πιστοποιητικά μέχρι το 2020 που απαγορεύουν είσοδο φιλάθλων. Το γήπεδο αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά από την ΑΕΚ. Κάτι που δεν κατάφεραν τέσσερις κυβερνήσεις. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα και πήραμε τις άδειες. Πέρασε τρεις φορές από τη Βουλή. Και τις τρεις φορές με ρεκόρ ψήφων. Ούτε τα μνημόνια δεν πήραν την αποδοχή που είχε το γήπεδο της ΑΕΚ. Η δική μας πρόταση πέρασε. Αυτό που ξεχωρίζει την περίπτωσή μας με τις άλλες δύο είναι ότι πήραμε την πρώτη παραχώρηση για δέκα χρόνια. Δεν εμπιστευόταν κανείς την ΑΕΚ. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε πρώτα το γήπεδο και μετά ήρθε η παραχώρηση. Ο Παναθηναϊκός πρώτα το πήρε μετά άρχισε να βάζει χρήματα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πάρει χρήματα, μετά θα υπογράψει. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα τελειώσει και τυπικά, είναι οριστικό. Είναι 80 στρέμματα και το πάρκινγκ. Τα 68 το ακίνητο και τα υπόλοιπα οι δρόμοι απέξω. Η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού Ακινήτου στη χώρα έγινε από την ΑΕΚ. Γίνεται η πρώτη αξιοποίηση και διαβάζω άνοιξε ο δρόμος θα πάει γήπεδο ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Κάναμε ονοματοδοσία σύμβασης και διαβάζω άρθρα νέοι εμπορικοί ορίζοντες, ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός».



Και συνέχισε: «Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό όπως και το ΣΕΦ ανήκουν στον φορέα ΣΕΦ. Είναι νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται δύο γήπεδα και λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που χρειάζεται γήπεδο θα αγωνίζεται στο άλλο. Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Εμάς εμμέσως μας βοήθησε και στην πρόταση για το NBA. Μας εξυπηρέτησε αυτό ότι υπάρχει μία εναλλακτική από την πρώτη ημέρα. Εμείς έπρεπε στο πλαίσιο της αγοράς να ακυρώσουμε κάποιες συναυλίας. Είναι μία συμφωνία που στο πάρε - δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο. Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε. Όποιος μου έχει ζητήσει βοήθεια του την έχω δώσει. Έχω πρόσφυγες παππούδες. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μερίδιο στην αγορά, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει το κομμάτι μας.



Σε αυτή τη λογική αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Χάσαμε και ένα πρωτάθλημα για να σώσουμε ΠΑΟΚ - Άρη. Αφήσαμε ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Όπως ήμασταν εδώ όταν ανοίξαμε την πόρτα στους Παλαιστίνιους που τον έκανε κανείς. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω λόγω Turkish Airlines. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ. Μην έχοντας συμβατική υποχρέωση εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου».



Πρόσθεσε: «Είναι το μοναδικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Ήρθαν και τα καινούργια LED επιπέδου NBA. Η εμπειρία πλέον του γηπέδου θα είναι καταπληκτική. Τελειώσαμε με τις υποδομές που ήταν το δύσκολο κομμάτι».



Για τον λόγο που δεν επικοινωνήθηκε η σύμβαση της Sunel Arena και η χρήση από τον Ολυμπιακό, παραδέχθηκε: «Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».



Για τη συνάντηση που είχε με τους οργανωμένους οπαδούς, εξήγησε: «Με τους οργανωμένους που μίλησα είδα δύο τάσεις. Αυτοί που στηρίζουν το μπάσκετ, που έρχονται, βάζουν πούλμαν από Φιλαδέλφεια. Τις πιο πολλές φωνές τις άκουσα από αυτούς που δεν έρχονται στο μπάσκετ. Ο τελικός στο Κόνφερενς έχει παίξει πολύ ρόλο. Πιστέψτε με δεν αξίζει για καμία ομάδα να πεθάνει κάποιος».



Κατόπιν, αναφέρθηκε σε διάφορους μύθους που είχαν αναπτυχθεί πέριξ της ΑΕΚ: «Στην ΑΕΚ πάμε πολλά χρόνια με μύθους. Θυμάμαι πρόσφατα ότι υπήρχε ένας μύθος ότι τις μετοχές τις είχε ο Ζαφειρόπουλος. Ή ο μεγάλος μύθος του μπασκετικού κοινού της ΑΕΚ. Και εγώ το είχα φάει αυτό το παραμύθι».



Για τα μέτρα τάξης στην περιοχή και εξαιτίας της συγκατοίκησης με τον Ολυμπιακό: «Έχουν γίνει πολλές σκέψεις και με την αστυνομία, τα μέτρα επιτήρησης θα είναι πολύ σοβαρά. Θα υπάρχουν drones που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή».



Για την προσβασιμότητα στην περιοχή: «Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είναι το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που δεν συνδέεται με κανένα Μέσο σταθερής τροχιάς. Έχουν γίνει ενέργειες, προχωράει καλά το θέμα του προαστιακού. Θα υπάρξουν και έξτρα γραμμές του ΟΑΣΑ και από το κέντρο και από το μετρό και από τη Φιλαδέλφεια. Μιλάμε για φέτος, για τις γραμμές. Από τον προαστιακό υπάρχει λεωφορείο στην έξοδο 6 που σε φέρνει στο γήπεδο».



Για το διάστημα που θα είναι ο Ολυμπιακός στο γήπεδο: «Το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει είναι μέχρι μέσα ή τέλος Ιανουαρίου με δικαίωμα επέκτασης +2 και +2 μήνες».







Για το αν προσπάθησε να βρει... συμπαίκτη στην ΑΕΚ: «Όταν ξεκίνησα μου λέει ο Αλέξης ότι έχουμε θέμα, έχουμε κάνει ένα μπάτζετ 800.000, έχουμε 200.000, ένα 500άρικο να βγει η χρονιά. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας, γιατί αυτή τη φορά δεν πάμε Α2, πάμε Γ' ΕΣΚΑ. Μου έκαναν και ένα ντου οι οργανωμένοι. Βγάλαμε 1 εκ. να βγει η χρονιά να μην ξεφτιλιστούμε. Βλέπω στην πορεία ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, θα τραβήξει. 500.000 μας είπαν με 5 εκ θα είμαι ικανοποιημένος να βγω. Έτυχε να γνωρίζω όλους τους επώνυμους ανώνυμους πλούσιους ΑΕΚτζήδες που είχαν περάσει από το ποδόσφαιρο για να βοηθήσουν. Είναι μία κίνηση σωτηρίας της ΑΕΚ, δεν το είδα επιχειρηματικά. Έπαθα σοκ. Έκανα 20-30 ραντεβού. Δεν είπε ένας 'δεν έχω' ή μπορώ να βοηθήσω με τάδε ποσό. Όλοι μου έλεγαν 'φύγε μακριά'. Ευρωλίγκα, ανταγωνισμός, η ομάδα δεν έχει γήπεδο, ρόστερ, οπαδούς, φύγε μακριά'. Όλοι είπαν 'έχω, αλλά δεν θέλω'. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Μού είπαν 'πού πας θα καταστραφείς'. Είπα ότι δεν μου πάει να αφήσω την ΑΕΚ να καταστραφεί. Η προτροπή ήταν φύγε μακριά να σωθείς. Εκ των υστέρων κάποιοι είχαν και δίκιο. Ήταν πραγματικά μεγάλη περιπέτεια. Αν δεν έχεις κλάψει για την ΑΕΚ μικρός δεν το κάνεις. Κι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Σκέφτηκα να είναι κάποιο παιδί ΑΕΚτζής, είδα ότι δεν υπάρχει στην αγορά κάτι τέτοιο. Τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί και επειδή υπάρχει ένα τρομερό κύμα στο μπάσκετ, αλλά και στα σπορ γενικότερα. Είναι ένα χρυσό τάιμινγκ για τα σπορ γενικότερα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ομάδα από το εξωτερικό. Και πρόσφατα, την άνοιξη. Απλώς επειδή είμαστε σε μία πορεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι κάνουμε με το NBA, είπα αν θέλει να συνεισφέρει ευχαρίστως, αλλά δεν θέλω να ρισκάρουμε την πορεία που έχει η ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά funds. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ με επένδυση σε AI και Streaming».



Για την κατάληξη του NBA Europe και αν θα παίξει ρόλο: «Στην επόμενη ημέρα σίγουρα δεν θα υπάρχει μεγαλομέτοχος στην ΑΕΚ. Θα είναι μία κοινοπραξία επενδυτών.



Υπάρχει σίγουρα πρόταση από το NBA προς την Euroleague. Η πρόταση αφορά την απορρόφηση. Συγχώνευση και απορρόφηση. Κατάργηση της Euroleague. Οι ομάδες πάνε όλες στο BCL. Αν γίνει αυτό το σενάριο θα υπάρχει καθυστέρηση. Δεν μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο. Γι αυτό πιστεύω ότι ενδεχόμενο deal θα καθυστερήσει τις επενδύσεις. Γιατί αν σε αγοράσει, κλείνεις. Η Ευρωλίγκα είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Δεν αφήνουν σε κανέναν να αναπνεύσει. Με ρωτάνε γιατί δεν πάω στο EuroCup. Αν το πάρω θα πάρω τηλεοπτικό 100.000 και οι άλλοι 4 εκ επειδή είναι μέτοχοι. Η Ρεάλ και η Μπάγερν έχουν 10 εκ. ρήτρα. Παίξαμε μία χρονιά στο EuroCup. Τους είπα ποιο είναι το πλάνο. Μου είπαν ότι έχουν κολλήσει οικονομικά. Υπάρχει μία λύση να βρούμε 70 εκ., αλλά πρέπει τα ματς να πάνε ΣΚ. Θέλανε για 35 εκ. να γίνει αυτό. Και σηκώθηκα και έφυγα. Εκεί καταλαβαίνεις τον τρόπο σκέψης. Εμένα με ενοχλεί και αυτή η αδιαφάνεια.



Το NBA σου λέει ότι ανοίγει το 25%. Δύο δρόμοι, το BCL και τα πρωταθλήματα. Όλες οι ομάδες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Εμπορικά, η πλήρης αποτυχία της Ευρωλίκγκας. Σε νέες αγορές απέτυχε να μπει, Λονδίνο κλπ. Το NBA έρχεται να ξεκλειδώσει μία εμπορική αξία. Δεν δούλεψε το να πάνε τα λεφτά στους 11, γιατί δεν συμπαθεί τα λιμνάζοντα νερά. Το NBA θα δώσει 12 άδειες. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα δώσει άλλες τρεις, και στο τέλος του έκτου άλλες τρεις. Άρα κλειδώνει στις 18. Η Ευρωλίγκα πότε σκέφτηκε να κάνει franchises; Όταν ήρθε το NBA. Η Εuroleague πήγε να σωθεί στον Κόλπο. Άρα ομολογεί την αποτυχία της. Το NBA λέει όλες οι άδειες στην Ευρώπη. Στο NBA 7 ξένοι και 5 homegrown.



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Για το αν υπάρχει πλάνο αν δεν μπει με άδεια ή από BCL: Υπάρχει ο δρόμος της άδειας και του BCL. Υπάρχει και το παρακλάδι των δύο Final Four του Ιουνίου. Μπορεί να είμαστε και υποψήφιο γήπεδο να γίνει, αν δεν είμαστε ήδη μέσα. Έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος στην άδεια. Το NBA σου δίνει μία περίοδο προσαρμογής 3-5 χρόνια. Έχουν allocate για επενδύσεις 1.5 δις σε γήπεδα. Όταν ξεκινήσαμε έδινα 5%, τώρα δίνω 50-50. Για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3-4 προσφορές. Funds και Family Offices. Αν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, μπορεί να μπερδευτούμε μετά. Είδαν πολύ θετικά ότι η ΑΕΚ έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό, το είδαν ως ανωτερότητα.



Μου αρέσει να κάνω πράγματα στη ζωή μου out of the box. Το challenge που πήρα εδώ ήταν εκτός λογικής. Όταν είπα την πρώτη φορά ότι θα κάνω μία ταινία για το 1968, όλοι με κοίταξαν λίγο ότι ‘τρελάθηκε’. Μετά ήρθε ο Μπουλμέτης που είναι φίλος μου. Μου έβγαλε 10 δικαιολογίες. Του λέω το βλέπω στα μάτια σου ότι δεν το πιστεύεις. Κάνε μου μια χάρη. Μπορείς να μου κάνεις μία παραγωγή σαν ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις. Μού είπε ότι ξεκινάει αύριο. Πήγα λίγο σαν το άλογο της Τροίας. Μετά από δύο μήνες έρχεται έξαλλος. Μου είπε ξέρω τι έκανες, με έβαλες στη διαδικασία και τώρα ψήθηκα. Διαφωνήσαμε στον τίτλο. «Ρήγμα στον χρόνο». Και είπα τέλος «1968».



Πάμε να κάνουμε ένα άλμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Να βρεθείς στους Top-10 στην Ευρώπη. Το ξενοδοχείο πιστεύω αρχές του 2028 θα λειτουργεί. Ο χρόνος κατασκευής είναι της τάξης των 12 μηνών. Δεν θα επηρεάζεται η ομάδα από τα έργα.



Για τον Δημήτρη Χατζηχρήστο και το αν θα ήταν αλλιώς η κατάσταση με τους οργανωμένους και το μπάσκετ: «Με τον Δημήτρη είχαμε εξαιρετική σχέση. Κάθε Πέμπτη τρώγαμε. Μου λείπει να συζητάμε. Είχε τρία χαρακτηριστικά που δεν έχω συναντήσει. Ένα ήταν η ενέργειά του. Ένα άλλο η στοχοπροσήλωση. Δεν έβλεπε την ΑΕΚ σαν μέσο. Ήταν αυτοσκοπός του η ΑΕΚ. Σίγουρα το οπαδικό κίνημα έχει χάσει. Έχουμε περάσει πολλά στο ποδόσφαιρο μαζί».



Για τα μπαν: «Όταν υπήρχαν τα προβλήματα, βγήκα μόνος μου. Είχαμε κολλήσει πάρα πολύ στο real estate. Είπα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι θα το παλέψουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μετά από δύο χρόνια είχα πει κάτω το red alarm, το 90-95% το λύσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα το οικονομικό το κλείνουμε. Δεν μπορώ την καταστροφή και την γκρίνια.



Συνάντηση-συζήτηση με εκπροσώπους του Τύπου και ρεπόρτερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) ο μεγαλομέτοχος του «δικεφάλου» Μάκης Αγγελόπουλος αναλύοντας όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον σύλλογο.Από το γηπεδικό και την συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό , την προοπτική του ΝΒΑ Europe, την Euroleague και τις προτάσεις που απέρριψε για σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Ο «ισχυρός άνδρας» της «Ένωσης» άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε χωρίς περιστροφές για όλα.«Ερχόμενος στην ΑΕΚ είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Να παλέψουμε για τίτλους, την ιστορία και το γηπεδικό. Στην αρχή ήμουν λίγο αδαής. Μιλώντας με παλαιμάχους και βλέποντας την κατάσταση, εγώ ήμουν ποδοσφαιρικός, μακριά από το μπάσκετ. Τα έβλεπα λίγο λάθος στην αρχή. Μιλώντας με τους παλαιμάχους και μου είπαν ιστορίες. Έχουμε παίξει σε 18-20 γήπεδα. Δεν είχαμε το οικόπεδό μας όπως το ποδόσφαιρο. Πρώτη προσπάθεια ήταν το Γαλάτσι, ο δήμαρχος πολύ φίλος, είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ανήκε στο ΤΑΥΠΕΔ το γήπεδο. Υπήρχαν κάποιες μειονότητες που ήταν απέναντι. Ανέθεσε σε κάποιον καθηγητή του Πολυτεχνείου, Μπελαβίλα. Είχαμε μιλήσει και με την κυβέρνηση. Ήταν μία ανάθεση 35.000 ευρώ, με φωνάζει ο δήμαρχος και λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είπαν ότι για να το πάρει η ΑΕΚ ήταν προτιμότερη η κατεδάφιση. Λέω τι λέει ο άνθρωπος. Ενοποίηση με γέφυρα με τον απέναντι λόφο της Φιλοθέης. Είδαμε το γήπεδο τένις σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έμενε μόνο να το σκεπάσουμε. Πληρώσαμε πάρα πολλά χρήματα σε μελέτες. Η ιδέα ήταν να μπουν τέσσερις πυλώνες.Όταν φτάσαμε στο θέμα της στατικότητας, βγήκαν τα προβλήματα. Το γήπεδο τένις είχε νερό από κάτω και ήταν χτισμένο πάνω σε ραντιέ. Οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση ήταν οριακή. Μετά είδαμε το ποδηλατοδρόμιο, δεν βρήκαμε ποτέ τα σχέδια. Πήγαμε στη Βαλένθια, βρήκαμε τον Καλατράβα. Υπήρχαν σοβαρότερα προβλήματα και τελικά καταλήξαμε στην περίπτωση των Λιοσίων. Πρώτη φορά που ήρθα εδώ με έπιασε ένα σφίξιμο. Δεν υπήρχε τίποτα, κρέμονταν καλώδια. Κάτι κρύπτες γεμάτες αναβολικά, ναρκωτικά, ήταν ένα σοκ. Αποφασίσαμε να κάνουμε την κίνηση και να επενδύσουμε στον χώρο. Είπαμε ότι η λύση είναι να γίνει προορισμός. Άρα δεν φτάνει το γήπεδο σκέτο. Το γήπεδο δεν είχε άδεια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν χωρίς άδεια. Υπήρχε χαρτί που απαγόρευση τέλεση αγώνων. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια και πυρανίχνευση.Έχω όλα τα πιστοποιητικά μέχρι το 2020 που απαγορεύουν είσοδο φιλάθλων. Το γήπεδο αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά από την ΑΕΚ. Κάτι που δεν κατάφεραν τέσσερις κυβερνήσεις. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα και πήραμε τις άδειες. Πέρασε τρεις φορές από τη Βουλή. Και τις τρεις φορές με ρεκόρ ψήφων. Ούτε τα μνημόνια δεν πήραν την αποδοχή που είχε το γήπεδο της ΑΕΚ. Η δική μας πρόταση πέρασε. Αυτό που ξεχωρίζει την περίπτωσή μας με τις άλλες δύο είναι ότι πήραμε την πρώτη παραχώρηση για δέκα χρόνια. Δεν εμπιστευόταν κανείς την ΑΕΚ. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε πρώτα το γήπεδο και μετά ήρθε η παραχώρηση. Ο Παναθηναϊκός πρώτα το πήρε μετά άρχισε να βάζει χρήματα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πάρει χρήματα, μετά θα υπογράψει. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα τελειώσει και τυπικά, είναι οριστικό. Είναι 80 στρέμματα και το πάρκινγκ. Τα 68 το ακίνητο και τα υπόλοιπα οι δρόμοι απέξω. Η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού Ακινήτου στη χώρα έγινε από την ΑΕΚ. Γίνεται η πρώτη αξιοποίηση και διαβάζω άνοιξε ο δρόμος θα πάει γήπεδο ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Κάναμε ονοματοδοσία σύμβασης και διαβάζω άρθρα νέοι εμπορικοί ορίζοντες, ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός».«Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό όπως και το ΣΕΦ ανήκουν στον φορέα ΣΕΦ. Είναι νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται δύο γήπεδα και λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που χρειάζεται γήπεδο θα αγωνίζεται στο άλλο. Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Εμάς εμμέσως μας βοήθησε και στην πρόταση για το NBA. Μας εξυπηρέτησε αυτό ότι υπάρχει μία εναλλακτική από την πρώτη ημέρα. Εμείς έπρεπε στο πλαίσιο της αγοράς να ακυρώσουμε κάποιες συναυλίας. Είναι μία συμφωνία που στο πάρε - δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο. Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε. Όποιος μου έχει ζητήσει βοήθεια του την έχω δώσει. Έχω πρόσφυγες παππούδες. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μερίδιο στην αγορά, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει το κομμάτι μας.Σε αυτή τη λογική αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Χάσαμε και ένα πρωτάθλημα για να σώσουμε ΠΑΟΚ - Άρη. Αφήσαμε ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Όπως ήμασταν εδώ όταν ανοίξαμε την πόρτα στους Παλαιστίνιους που τον έκανε κανείς. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω λόγω Turkish Airlines. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ. Μην έχοντας συμβατική υποχρέωση εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου».«Είναι το μοναδικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Ήρθαν και τα καινούργια LED επιπέδου NBA. Η εμπειρία πλέον του γηπέδου θα είναι καταπληκτική. Τελειώσαμε με τις υποδομές που ήταν το δύσκολο κομμάτι».«Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».«Με τους οργανωμένους που μίλησα είδα δύο τάσεις. Αυτοί που στηρίζουν το μπάσκετ, που έρχονται, βάζουν πούλμαν από Φιλαδέλφεια. Τις πιο πολλές φωνές τις άκουσα από αυτούς που δεν έρχονται στο μπάσκετ. Ο τελικός στο Κόνφερενς έχει παίξει πολύ ρόλο. Πιστέψτε με δεν αξίζει για καμία ομάδα να πεθάνει κάποιος».«Στην ΑΕΚ πάμε πολλά χρόνια με μύθους. Θυμάμαι πρόσφατα ότι υπήρχε ένας μύθος ότι τις μετοχές τις είχε ο Ζαφειρόπουλος. Ή ο μεγάλος μύθος του μπασκετικού κοινού της ΑΕΚ. Και εγώ το είχα φάει αυτό το παραμύθι».«Έχουν γίνει πολλές σκέψεις και με την αστυνομία, τα μέτρα επιτήρησης θα είναι πολύ σοβαρά. Θα υπάρχουν drones που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή».«Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είναι το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που δεν συνδέεται με κανένα Μέσο σταθερής τροχιάς. Έχουν γίνει ενέργειες, προχωράει καλά το θέμα του προαστιακού. Θα υπάρξουν και έξτρα γραμμές του ΟΑΣΑ και από το κέντρο και από το μετρό και από τη Φιλαδέλφεια. Μιλάμε για φέτος, για τις γραμμές. Από τον προαστιακό υπάρχει λεωφορείο στην έξοδο 6 που σε φέρνει στο γήπεδο».«Το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει είναι μέχρι μέσα ή τέλος Ιανουαρίου με δικαίωμα επέκτασης +2 και +2 μήνες».Η ΑΕΚ έχει αδικηθεί από τα media. Με το καλημέρα είχαμε capital controls. Μπήκαμε σε έναν δρόμο, πήραμε κάποιους τίτλους και μετά έσκασε ο κορωνοϊός που μας πήγε τρία χρόνια πίσω. Εμείς ήμασταν ένα περιβάλλον που είχε δύο ομάδες της Ευρωλίγκας που στραγγαλίζουν οικονομικά και αγωνιστικά τους ανταγωνιστές. Παρόλα αυτά σε αυτό το περιβάλλον και ερχόμενοι από πιο κάτω κατηγορίες, εκεί που παίζουμε στα ίσια παίξαμε 10 φορές, πήγαμε 4 Final Four και πήραμε έναν τίτλο. Εμείς διοργανώσαμε και τρία Final Four. Βάλαμε το χέρι στην τσέπη. Μόνο η ΑΕΚ έχει χρηματοδοτήσει τρία Final Four. Το πετύχαμε επενδύοντας πάνω από τις δυνάμεις μας. Αν υπήρχε Financial Fair Play στη FIBA δεν θα παίζαμε ποτέ. Ευτυχώς δεν υπήρχε. Υπήρχαν φορές που έπρεπε να καλύψω εγώ το 65-70% του συνολικού μπάτζετ. Για να καταλάβουμε την υπέρβαση που έγινε για να φτάσουμε εκεί. Πρότεινα να αξιοποιήσουμε Ολυμπιακό Ακίνητο, πρότεινα να κάνουμε την ταινία. Για εμένα είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στη δεκαετία. Θεωρώ ότι λίγο έχουμε αδικηθεί.«Όταν ξεκίνησα μου λέει ο Αλέξης ότι έχουμε θέμα, έχουμε κάνει ένα μπάτζετ 800.000, έχουμε 200.000, ένα 500άρικο να βγει η χρονιά. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας, γιατί αυτή τη φορά δεν πάμε Α2, πάμε Γ' ΕΣΚΑ. Μου έκαναν και ένα ντου οι οργανωμένοι. Βγάλαμε 1 εκ. να βγει η χρονιά να μην ξεφτιλιστούμε. Βλέπω στην πορεία ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, θα τραβήξει. 500.000 μας είπαν με 5 εκ θα είμαι ικανοποιημένος να βγω. Έτυχε να γνωρίζω όλους τους επώνυμους ανώνυμους πλούσιους ΑΕΚτζήδες που είχαν περάσει από το ποδόσφαιρο για να βοηθήσουν. Είναι μία κίνηση σωτηρίας της ΑΕΚ, δεν το είδα επιχειρηματικά. Έπαθα σοκ. Έκανα 20-30 ραντεβού. Δεν είπε ένας 'δεν έχω' ή μπορώ να βοηθήσω με τάδε ποσό. Όλοι μου έλεγαν 'φύγε μακριά'. Ευρωλίγκα, ανταγωνισμός, η ομάδα δεν έχει γήπεδο, ρόστερ, οπαδούς, φύγε μακριά'. Όλοι είπαν 'έχω, αλλά δεν θέλω'. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Μού είπαν 'πού πας θα καταστραφείς'. Είπα ότι δεν μου πάει να αφήσω την ΑΕΚ να καταστραφεί. Η προτροπή ήταν φύγε μακριά να σωθείς. Εκ των υστέρων κάποιοι είχαν και δίκιο. Ήταν πραγματικά μεγάλη περιπέτεια. Αν δεν έχεις κλάψει για την ΑΕΚ μικρός δεν το κάνεις. Κι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Σκέφτηκα να είναι κάποιο παιδί ΑΕΚτζής, είδα ότι δεν υπάρχει στην αγορά κάτι τέτοιο. Τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί και επειδή υπάρχει ένα τρομερό κύμα στο μπάσκετ, αλλά και στα σπορ γενικότερα. Είναι ένα χρυσό τάιμινγκ για τα σπορ γενικότερα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ομάδα από το εξωτερικό. Και πρόσφατα, την άνοιξη. Απλώς επειδή είμαστε σε μία πορεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι κάνουμε με το NBA, είπα αν θέλει να συνεισφέρει ευχαρίστως, αλλά δεν θέλω να ρισκάρουμε την πορεία που έχει η ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά funds. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ με επένδυση σε AI και Streaming».«Στην επόμενη ημέρα σίγουρα δεν θα υπάρχει μεγαλομέτοχος στην ΑΕΚ. Θα είναι μία κοινοπραξία επενδυτών.Υπάρχει σίγουρα πρόταση από το NBA προς την Euroleague. Η πρόταση αφορά την απορρόφηση. Συγχώνευση και απορρόφηση. Κατάργηση της Euroleague. Οι ομάδες πάνε όλες στο BCL. Αν γίνει αυτό το σενάριο θα υπάρχει καθυστέρηση. Δεν μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο. Γι αυτό πιστεύω ότι ενδεχόμενο deal θα καθυστερήσει τις επενδύσεις. Γιατί αν σε αγοράσει, κλείνεις. Η Ευρωλίγκα είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Δεν αφήνουν σε κανέναν να αναπνεύσει. Με ρωτάνε γιατί δεν πάω στο EuroCup. Αν το πάρω θα πάρω τηλεοπτικό 100.000 και οι άλλοι 4 εκ επειδή είναι μέτοχοι. Η Ρεάλ και η Μπάγερν έχουν 10 εκ. ρήτρα. Παίξαμε μία χρονιά στο EuroCup. Τους είπα ποιο είναι το πλάνο. Μου είπαν ότι έχουν κολλήσει οικονομικά. Υπάρχει μία λύση να βρούμε 70 εκ., αλλά πρέπει τα ματς να πάνε ΣΚ. Θέλανε για 35 εκ. να γίνει αυτό. Και σηκώθηκα και έφυγα. Εκεί καταλαβαίνεις τον τρόπο σκέψης. Εμένα με ενοχλεί και αυτή η αδιαφάνεια.Το NBA σου λέει ότι ανοίγει το 25%. Δύο δρόμοι, το BCL και τα πρωταθλήματα. Όλες οι ομάδες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Εμπορικά, η πλήρης αποτυχία της Ευρωλίκγκας. Σε νέες αγορές απέτυχε να μπει, Λονδίνο κλπ. Το NBA έρχεται να ξεκλειδώσει μία εμπορική αξία. Δεν δούλεψε το να πάνε τα λεφτά στους 11, γιατί δεν συμπαθεί τα λιμνάζοντα νερά. Το NBA θα δώσει 12 άδειες. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα δώσει άλλες τρεις, και στο τέλος του έκτου άλλες τρεις. Άρα κλειδώνει στις 18. Η Ευρωλίγκα πότε σκέφτηκε να κάνει franchises; Όταν ήρθε το NBA. Η Εuroleague πήγε να σωθεί στον Κόλπο. Άρα ομολογεί την αποτυχία της. Το NBA λέει όλες οι άδειες στην Ευρώπη. Στο NBA 7 ξένοι και 5 homegrown.Πληρώνουν οι ομάδες μας στην Εuroleague πρόστιμο για το σάλαρι καπ. Κάποιοι που δεν δέχονται σάλαρι καπ στην Ελλάδα, το δέχονται στην Εuroleague. Μου έλεγε ο Τέιτουμ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του NBA είναι ότι έχει οκτώ διαφορετικούς πρωταθλητές.Υπάρχει ο δρόμος της άδειας και του BCL. Υπάρχει και το παρακλάδι των δύο Final Four του Ιουνίου. Μπορεί να είμαστε και υποψήφιο γήπεδο να γίνει, αν δεν είμαστε ήδη μέσα. Έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος στην άδεια. Το NBA σου δίνει μία περίοδο προσαρμογής 3-5 χρόνια. Έχουν allocate για επενδύσεις 1.5 δις σε γήπεδα. Όταν ξεκινήσαμε έδινα 5%, τώρα δίνω 50-50. Για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3-4 προσφορές. Funds και Family Offices. Αν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, μπορεί να μπερδευτούμε μετά. Είδαν πολύ θετικά ότι η ΑΕΚ έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό, το είδαν ως ανωτερότητα.Μου αρέσει να κάνω πράγματα στη ζωή μου out of the box. Το challenge που πήρα εδώ ήταν εκτός λογικής. Όταν είπα την πρώτη φορά ότι θα κάνω μία ταινία για το 1968, όλοι με κοίταξαν λίγο ότι ‘τρελάθηκε’. Μετά ήρθε ο Μπουλμέτης που είναι φίλος μου. Μου έβγαλε 10 δικαιολογίες. Του λέω το βλέπω στα μάτια σου ότι δεν το πιστεύεις. Κάνε μου μια χάρη. Μπορείς να μου κάνεις μία παραγωγή σαν ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις. Μού είπε ότι ξεκινάει αύριο. Πήγα λίγο σαν το άλογο της Τροίας. Μετά από δύο μήνες έρχεται έξαλλος. Μου είπε ξέρω τι έκανες, με έβαλες στη διαδικασία και τώρα ψήθηκα. Διαφωνήσαμε στον τίτλο. «Ρήγμα στον χρόνο». Και είπα τέλος «1968».Πάμε να κάνουμε ένα άλμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Να βρεθείς στους Top-10 στην Ευρώπη. Το ξενοδοχείο πιστεύω αρχές του 2028 θα λειτουργεί. Ο χρόνος κατασκευής είναι της τάξης των 12 μηνών. Δεν θα επηρεάζεται η ομάδα από τα έργα.«Με τον Δημήτρη είχαμε εξαιρετική σχέση. Κάθε Πέμπτη τρώγαμε. Μου λείπει να συζητάμε. Είχε τρία χαρακτηριστικά που δεν έχω συναντήσει. Ένα ήταν η ενέργειά του. Ένα άλλο η στοχοπροσήλωση. Δεν έβλεπε την ΑΕΚ σαν μέσο. Ήταν αυτοσκοπός του η ΑΕΚ. Σίγουρα το οπαδικό κίνημα έχει χάσει. Έχουμε περάσει πολλά στο ποδόσφαιρο μαζί».Για τα μπαν: «Όταν υπήρχαν τα προβλήματα, βγήκα μόνος μου. Είχαμε κολλήσει πάρα πολύ στο real estate. Είπα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι θα το παλέψουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μετά από δύο χρόνια είχα πει κάτω το red alarm, το 90-95% το λύσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα το οικονομικό το κλείνουμε. Δεν μπορώ την καταστροφή και την γκρίνια.

Πρόσθεσε πως η ΑΕΚ είχε προτάσεις για τους Φλιώνη, Μπράουν, Μπάρτλεϊ που απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ μίλησε και για το ταξίδι του με την ΑΕΚ το 1999 στο Βελιγράδι, τότε που η Ένωση αψήφησε τις βόμβες και έστειλε ηχηρό μήνυμα ειρήνης στο φιλικό με την Παρτίζαν. Μάλιστα αποκάλυψε πως έχει τη φανέλα του Τόνι Σαβέφσκι από εκείνον τον ματς. Πρόσθεσε πως με τον άλλοτε χαφ της Ένωσης ήταν καλοί φίλοι και βοήθησε στο να παραμείνει ο Σαβέφσκι στην ΑΕΚ, κάτι που δεν ξέχασε ο θρύλος της Ένωσης και του έδωσε τη φανέλα του μετά το ματς με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.