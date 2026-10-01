Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε 450 στελέχη ομάδων στην Τουρκία
Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε 450 στελέχη ομάδων στην Τουρκία
Ανάμεσά τους βρίσκονται στελέχη των μεγάλων ομάδων της χώρας, της Γαλατασαράι, της Φενερμπαχτσέ αλλά και της Μπεσίκτας
Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου και αφορά παράνομο στοιχηματισμό.
Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η παραπομπή 450 ατόμων, που ερευνώνται για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Ανάμεσα τους βρίσκονται στελέχη των τριών μεγάλων ομάδων της χώρας, της Γαλατασαράι, της Φενερμπαχτσέ, της Μπεσίκτας αλλά και της Τραμπζονσπόρ.
«Στο πλαίσιο της έρευνας της TFF (σ.σ. η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Τουρκίας) για τον στοιχηματισμό, αποφασίστηκε η παραπομπή των ακόλουθων προσώπων στην Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου», ανέφερε η ομοσπονδία, παραθέτοντας τα ονόματα των ατόμων.
Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό οι περισσότεροι κατείχαν διοικητικές θέσεις σε συλλόγους που αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας κατά τη σεζόν 2026-2027.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ τόνισε: «Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας για καθαρό ποδόσφαιρο, προκειμένου να διαλευκάνουμε τις καταγγελίες που πλήττουν την εμπιστοσύνη στο τουρκικό ποδόσφαιρο και να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης».
Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η παραπομπή 450 ατόμων, που ερευνώνται για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Ανάμεσα τους βρίσκονται στελέχη των τριών μεγάλων ομάδων της χώρας, της Γαλατασαράι, της Φενερμπαχτσέ, της Μπεσίκτας αλλά και της Τραμπζονσπόρ.
«Στο πλαίσιο της έρευνας της TFF (σ.σ. η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Τουρκίας) για τον στοιχηματισμό, αποφασίστηκε η παραπομπή των ακόλουθων προσώπων στην Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου», ανέφερε η ομοσπονδία, παραθέτοντας τα ονόματα των ατόμων.
Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό οι περισσότεροι κατείχαν διοικητικές θέσεις σε συλλόγους που αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας κατά τη σεζόν 2026-2027.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ τόνισε: «Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας για καθαρό ποδόσφαιρο, προκειμένου να διαλευκάνουμε τις καταγγελίες που πλήττουν την εμπιστοσύνη στο τουρκικό ποδόσφαιρο και να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης».
448 yönetici bahis sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2026
TFF, bahis soruşturması kapsamında yeni sevkleri açıkladı.https://t.co/dNnZCPgLmO pic.twitter.com/9tpIZ318dW
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