Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε 450 στελέχη ομάδων στην Τουρκία
SPORTS
Τουρκία Γαλατάσαραϊ Μπεσίκτας Φενερμπαχτσέ

Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε 450 στελέχη ομάδων στην Τουρκία

Ανάμεσά τους βρίσκονται στελέχη των μεγάλων ομάδων της χώρας, της Γαλατασαράι, της Φενερμπαχτσέ αλλά και της Μπεσίκτας

Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε 450 στελέχη ομάδων στην Τουρκία
Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου και αφορά παράνομο στοιχηματισμό. 

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η παραπομπή 450 ατόμων, που ερευνώνται για το συγκεκριμένο αδίκημα. 

Ανάμεσα τους βρίσκονται στελέχη των τριών μεγάλων ομάδων της χώρας, της Γαλατασαράι, της Φενερμπαχτσέ, της Μπεσίκτας αλλά και της Τραμπζονσπόρ. 

«Στο πλαίσιο της έρευνας της TFF (σ.σ. η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Τουρκίας) για τον στοιχηματισμό, αποφασίστηκε η παραπομπή των ακόλουθων προσώπων στην Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου», ανέφερε η ομοσπονδία, παραθέτοντας τα ονόματα των ατόμων.

Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό οι περισσότεροι κατείχαν διοικητικές θέσεις σε συλλόγους που αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας κατά τη σεζόν 2026-2027.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ τόνισε: «Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας για καθαρό ποδόσφαιρο, προκειμένου να διαλευκάνουμε τις καταγγελίες που πλήττουν την εμπιστοσύνη στο τουρκικό ποδόσφαιρο και να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης». 

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