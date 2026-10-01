Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Στα χέρια της UEFA ο φάκελος της Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα
Στα χέρια της UEFA ο φάκελος της Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα
Νέα δεδομένα προέκυψαν στην υπόθεση Νεγκρέιρα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να περνά στην αντεπίθεση και να παραδίδει στην UEFA τον φάκελο που έχει προετοιμάσει εδώ και μήνες
Η UEFA επιβεβαίωσε τη λήψη μεγάλου όγκου εγγράφων από τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για την Μπαρτσελόνα και την υπόθεση του Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα , πρώην αντιπροέδρου της τεχνικής επιτροπής διαιτησίας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
«Οι επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA έχουν επίσης παραλάβει τα έγγραφα αυτά και θα τα αναλύσουν στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.
Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα «Marca», είχε προετοιμάσει μια εκτενή έκθεση για τον φάκελο της «υπόθεσης Νεγκρέιρα» εδώ και μήνες και πίεζε εδώ και καιρό ώστε η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει διεθνείς κυρώσεις.
Η έρευνα στην Ισπανία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026 και η δίκη έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, αφού ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε το αίτημα της Ρεάλ Μαδρίτης ,το οποίο υποστηρίχθηκε από την Εισαγγελία, για παράταση της έρευνας κατά έξι ακόμη μήνες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την UEFA και ενώ βρίσκεται προ των πυλών για να πράξει το ίδιο και με την EFC (ένωση ευρωπαϊκών συλλόγων)· καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ο σύλλογος επέμεινε στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Μπαρτσελόνα.
Πλέον η UEFA οφείλει να κρίνει εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής κυρώσεων, αφού εξετάσει τα έγγραφα που προσκόμισε η Μαδρίτη καθώς και τα επιχειρήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει η Μπαρτσελόνα.
Τον Μάρτιο του 2023, οι επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA άνοιξαν φάκελο υπόθεσης αφού εντόπισαν ενδείξεις πιθανής παραβίασης του νομικού τους πλαισίου σχετικά με τις πληρωμές προς τον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα, ωστόσο αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τη διαδικασία εν αναμονή της εξέλιξης των ποινικών ερευνών στο πλαίσιο του ισπανικού τακτικού δικαστικού συστήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Οι επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA έχουν επίσης παραλάβει τα έγγραφα αυτά και θα τα αναλύσουν στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.
Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα «Marca», είχε προετοιμάσει μια εκτενή έκθεση για τον φάκελο της «υπόθεσης Νεγκρέιρα» εδώ και μήνες και πίεζε εδώ και καιρό ώστε η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει διεθνείς κυρώσεις.
Η έρευνα στην Ισπανία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026 και η δίκη έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, αφού ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε το αίτημα της Ρεάλ Μαδρίτης ,το οποίο υποστηρίχθηκε από την Εισαγγελία, για παράταση της έρευνας κατά έξι ακόμη μήνες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την UEFA και ενώ βρίσκεται προ των πυλών για να πράξει το ίδιο και με την EFC (ένωση ευρωπαϊκών συλλόγων)· καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ο σύλλογος επέμεινε στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Μπαρτσελόνα.
Πλέον η UEFA οφείλει να κρίνει εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής κυρώσεων, αφού εξετάσει τα έγγραφα που προσκόμισε η Μαδρίτη καθώς και τα επιχειρήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει η Μπαρτσελόνα.
Τον Μάρτιο του 2023, οι επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA άνοιξαν φάκελο υπόθεσης αφού εντόπισαν ενδείξεις πιθανής παραβίασης του νομικού τους πλαισίου σχετικά με τις πληρωμές προς τον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα, ωστόσο αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τη διαδικασία εν αναμονή της εξέλιξης των ποινικών ερευνών στο πλαίσιο του ισπανικού τακτικού δικαστικού συστήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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