Αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο στο Βόλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».Η Stoiximan Super League άλλαξε τη βαθμολογία, η οποία πλέον μετά από πέντε αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:1. Παναθηναϊκός 152. ΠΑΟΚ 123. ΑΕΚ 114. ΟΦΗ 105. Ολυμπιακός 106. Παναιτωλικός 97. Άρης 78. Ηρακλής 69. Κηφισιά 510. Καλαμάτα 411. Ατρόμητος 212. Αστέρας AKTOR 213. Λεβαδειακός 114. Βόλος -1