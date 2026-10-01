Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο στο Βόλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο στο Βόλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Η ομάδα του Βόλου τιμωρήθηκε μετά από δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, αντέδρασε ο Αχιλλέας Μπέος, πως διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Stoiximan Super League
Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση, η οποία επέφερε τη συγκεκριμένη τιμωρία, αφορά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ήρθε στην επιφάνεια από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην παίκτης της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.
Αναλυτικά όσα είχε αναφέρει ο Σούντγκρεν: «Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως "σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα" ή "σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας"», αφηγείται χαρακτηριστικά ο Σούντγκρεν.
Aκολουθεί το εν λόγω απόσπασμα όπως έχει αποδοθεί επίσης από το tv4.se: «Ποιος τα έλεγε αυτά; Άλλοι παίκτες;
- «Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».
- Είπες κάτι;
- «Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί».
Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».
«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».
Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;
«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».
Το ποστάρισμα του Αχιλλέα Μπέου
Προηγουμένως ο Αχιλλέας Μπέος είχε γράψει στα social media: «Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.
Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Ετσι ξαφνικά, λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση, η οποία επέφερε τη συγκεκριμένη τιμωρία, αφορά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ήρθε στην επιφάνεια από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην παίκτης της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.
Αναλυτικά όσα είχε αναφέρει ο Σούντγκρεν: «Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως "σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα" ή "σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας"», αφηγείται χαρακτηριστικά ο Σούντγκρεν.
Aκολουθεί το εν λόγω απόσπασμα όπως έχει αποδοθεί επίσης από το tv4.se: «Ποιος τα έλεγε αυτά; Άλλοι παίκτες;
- «Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».
- Είπες κάτι;
- «Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί».
Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».
«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».
Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;
«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».
Το ποστάρισμα του Αχιλλέα Μπέου
Προηγουμένως ο Αχιλλέας Μπέος είχε γράψει στα social media: «Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.
Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Ετσι ξαφνικά, λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!
Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».
Η βαθμολογία
Η Stoiximan Super League άλλαξε τη βαθμολογία, η οποία πλέον μετά από πέντε αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4. ΟΦΗ 10
5. Ολυμπιακός 10
6. Παναιτωλικός 9
7. Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας AKTOR 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Βόλος -1
πηγή: gazzetta.gr
Η βαθμολογία
Η Stoiximan Super League άλλαξε τη βαθμολογία, η οποία πλέον μετά από πέντε αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4. ΟΦΗ 10
5. Ολυμπιακός 10
6. Παναιτωλικός 9
7. Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας AKTOR 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Βόλος -1
πηγή: gazzetta.gr
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