Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Μακάμπι: Είναι επικίνδυνη ομάδα, καλύτερη από αυτό που έχει δείξει
Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Μακάμπι: Είναι επικίνδυνη ομάδα, καλύτερη από αυτό που έχει δείξει
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του στη Euroleague
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τον επόμενο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη Euroleague, με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο Παρασκευή (2/10, 21:15) στο T-Center.
Οι πράσινοι έχουν το δύο στα δύο στην αρχή της διοργάνωσης με Παρί και Βιλερμπάν ενώ αντίθετα η ομάδα από το Ισραήλ δεν έχει νίκη στα δύο ματς με Βιλερμπάν και Μπεσίκτας.
«Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου» είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς.
Για τη διαχείριση του χρόνου: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».
Για τον Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».
Για τη στήριξη του κόσμου: «Φυσικά είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω, όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».
Για τον Όντεντ Κάτας: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».
Οι πράσινοι έχουν το δύο στα δύο στην αρχή της διοργάνωσης με Παρί και Βιλερμπάν ενώ αντίθετα η ομάδα από το Ισραήλ δεν έχει νίκη στα δύο ματς με Βιλερμπάν και Μπεσίκτας.
«Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου» είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς.
Για τη διαχείριση του χρόνου: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».
Για τον Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».
Για τη στήριξη του κόσμου: «Φυσικά είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω, όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».
Για τον Όντεντ Κάτας: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».
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