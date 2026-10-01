Άρχισε η αντεπίθεση της Μάντσεστερ Σίτι: Η Etihad απειλεί να στείλει στα δικαστήρια την Premier League

Η εταιρία δεν κατονομάζεται στο καταδικαστικό πόρισμα για τη Σίτι αλλά είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του συλλόγου





Την πληροφορία αυτή έκανε γνωστή το Athletic σε δημοσίευμά του, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί και τη θέση της γνωστής αεροπορικής εταιρίας.







Παρόλα αυτά, η αεροπορική εταιρία είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του συλλόγου. Το λόγκο της βρίσκεται έξω από το γήπεδο, το οποίο εξάλλου έχει και το όνομά της ενώ το ίδιο ισχύει και στο προπονητικό του κλαμπ, το οποίο μάλιστα ονομάζεται «Etihad Campus».



Από το 2009 έως και το 2022 η αεροπορική εταιρία και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν διαπραγματευτεί τουλάχιστον τέσσερις φορές τη χορηγία, η οποία αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο σύλλογο.







Given the extensive and detailed findings of fact made by the commission, it could prove difficult for Manchester City to overturn the ruling.



Alex Goodchild, a sports lawyer at Bray and Krais, told The Athletic that, while the league’s rules do not expressly set out the… pic.twitter.com/h5zjQyshJ8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 30, 2026 Για να προσθέσει: «Η δημόσια ανακοίνωση των ευρημάτων της Επιτροπής από την Premier League, η οποία ακολούθησε μια περίοδο επιλεκτικών διαρροών και δημοσιευμάτων, δημιούργησε περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες για την Etihad, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατονομάζεται στα δημοσιευμένα (και με διαγραφές ευαίσθητων στοιχείων) ευρήματα.



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Συνεπώς, η Etihad δεν είχε ποτέ την ευκαιρία από την Premier League να εκπροσωπηθεί, να παράσχει σχετικές πληροφορίες ή να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων στα οποία βασίστηκαν τα συμπεράσματα. Συμπεράσματα που ενδέχεται πλέον να ερμηνευθούν ως δυσμενή για την εικόνα της αεροπορικής εταιρείας».



Στη δήλωσή της μάλιστα η εταιρία κάνει λόγο για συνεχή υποστήριξη προς της Μάντσεστερ Σίτι: «Η Etihad εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο το ζήτημα αυτό επικοινωνήθηκε δημόσια. Η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας, σε συνδυασμό με την επιλεκτική δημοσιοποίηση πληροφοριών, δημιούργησε επιζήμιες συνέπειες για την Etihad, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατονομάζεται στη δημοσιευμένη απόφαση.



Η Premier League οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες του τρόπου παρουσίασης αυτών των ευρημάτων.



Η Etihad είναι εξαιρετικά υπερήφανη για τη μακροχρόνια σχέση της με τη Μάντσεστερ Σίτι. Το όνομα της Etihad κοσμεί με υπερηφάνεια τον σύλλογο και το στάδιό του εδώ και πολλά χρόνια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που μας έχει συνδέσει με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευσή μας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τους φιλάθλους της και την κοινή μας συνεργασία παραμένει ισχυρή.



Etihad εξετάζει όλες τις επιλογές της προκειμένου να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της Premier League μετά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι. Την πληροφορία αυτή έκανε γνωστή το Athletic σε δημοσίευμά του, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί και τη θέση της γνωστής αεροπορικής εταιρίας.Το όνομα της Etihad δεν βρίσκεται στο καταδικαστικό πόρισμα για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για παράβαση κανονισμών της Premier League το διάστημα από το 2009 έως και το 2018.Παρόλα αυτά, η αεροπορική εταιρία είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του συλλόγου. Το λόγκο της βρίσκεται έξω από το γήπεδο, το οποίο εξάλλου έχει και το όνομά της ενώ το ίδιο ισχύει και στο προπονητικό του κλαμπ, το οποίο μάλιστα ονομάζεται «Etihad Campus».Από το 2009 έως και το 2022 η αεροπορική εταιρία και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν διαπραγματευτεί τουλάχιστον τέσσερις φορές τη χορηγία, η οποία αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο σύλλογο.Η δήλωση της Etihad στο Athletic αναφέρει πως «απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε εύρημα, συμπέρασμα ή υπαινιγμό που υποδηλώνει ότι η αεροπορική εταιρεία ενεπλάκη ποτέ σε αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες».«Η δημόσια ανακοίνωση των ευρημάτων της Επιτροπής από την Premier League, η οποία ακολούθησε μια περίοδο επιλεκτικών διαρροών και δημοσιευμάτων, δημιούργησε περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες για την Etihad, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατονομάζεται στα δημοσιευμένα (και με διαγραφές ευαίσθητων στοιχείων) ευρήματα.Σε καμία χρονική στιγμή η Premier League δεν επικοινώνησε ούτε συνεργάστηκε με την Etihad κατά τη διαδικασία που σχετίζεται με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.Συνεπώς, η Etihad δεν είχε ποτέ την ευκαιρία από την Premier League να εκπροσωπηθεί, να παράσχει σχετικές πληροφορίες ή να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων στα οποία βασίστηκαν τα συμπεράσματα. Συμπεράσματα που ενδέχεται πλέον να ερμηνευθούν ως δυσμενή για την εικόνα της αεροπορικής εταιρείας».«Η Etihad εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο το ζήτημα αυτό επικοινωνήθηκε δημόσια. Η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας, σε συνδυασμό με την επιλεκτική δημοσιοποίηση πληροφοριών, δημιούργησε επιζήμιες συνέπειες για την Etihad, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατονομάζεται στη δημοσιευμένη απόφαση.Η Premier League οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες του τρόπου παρουσίασης αυτών των ευρημάτων.Η Etihad είναι εξαιρετικά υπερήφανη για τη μακροχρόνια σχέση της με τη Μάντσεστερ Σίτι. Το όνομα της Etihad κοσμεί με υπερηφάνεια τον σύλλογο και το στάδιό του εδώ και πολλά χρόνια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που μας έχει συνδέσει με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευσή μας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τους φιλάθλους της και την κοινή μας συνεργασία παραμένει ισχυρή.

Στηρίζουμε τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την ευρύτερη κοινότητα της Etihad, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αμφισβητεί τα συμπεράσματα της Επιτροπής μέσω των διαθέσιμων διαδικασιών.



Η Etihad θα ζητήσει τη σχετική νομική συμβουλή σχετικά με τις επιλογές και τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προάσπιση των συμφερόντων της.»