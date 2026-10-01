Ο Τζολάκης στα ραντάρ της Τότεναμ μετά τις εμφανίσεις του με Εθνική ομάδα και Χαλ
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Κωνσταντής Τζολάκης Τότεναμ Λίβερπουλ Premier League Εθνική Ελλάδας

Ο Τζολάκης στα ραντάρ της Τότεναμ μετά τις εμφανίσεις του με Εθνική ομάδα και Χαλ

Οι Άγγλοι δεν άργησαν να βάλουν τον διεθνή τερματοφύλακα στη συζήτηση με μεγάλη ομάδα της Premier League, αναφορά και στη Λίβερπουλ

Ο Τζολάκης στα ραντάρ της Τότεναμ μετά τις εμφανίσεις του με Εθνική ομάδα και Χαλ
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν και τα μεταγραφικά σενάρια που τον αφορούν δεν άργησαν. 

Σύμφωνα με το Team Talk στην Αγγλία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται στα ραντάρ της Τότεναμ που θέλει να ενισχυθεί στη θέση. Ο Τζολάκης έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τόσο με τη Χαλ όσο και με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας. 

Στις πέντε εξαιρετικές του παρουσίες στην Premier League φέτος ήρθε να προστεθεί και η νίκη 1-0 στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τότεναμ αναζητά τερματοφύλακα και στη λίστα βρίσκεται ο Τζολάκης αλλά και ο τερματοφύλακας της Μπράιτον, ο 24χρονος Ολλανδός Μπαρτ Βερμπρούγκεν. 

Δε γίνεται όμως αναφορά μόνο στην Τότεναμ στο σχετικό θέμα. Γίνεται λόγος πως και η Λίβερπουλ ρίχνει τις ματιές της προς τον 24χρονο διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ εκτός από τον Άλισον και τον Μαμαρντασβίλι, έχει ήδη αποκτήσει τερματοφύλακα και για τη σεζόν 2027-28. 

Οι «ρεντς» έδωσαν 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκενκ προκειμένου να αποκτήσουν τον 18χρονο Βέλγο Λούκα Μπρούχμανς. 


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