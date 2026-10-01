Ο Τζολάκης στα ραντάρ της Τότεναμ μετά τις εμφανίσεις του με Εθνική ομάδα και Χαλ
Ο Τζολάκης στα ραντάρ της Τότεναμ μετά τις εμφανίσεις του με Εθνική ομάδα και Χαλ
Οι Άγγλοι δεν άργησαν να βάλουν τον διεθνή τερματοφύλακα στη συζήτηση με μεγάλη ομάδα της Premier League, αναφορά και στη Λίβερπουλ
Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν και τα μεταγραφικά σενάρια που τον αφορούν δεν άργησαν.
Σύμφωνα με το Team Talk στην Αγγλία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται στα ραντάρ της Τότεναμ που θέλει να ενισχυθεί στη θέση. Ο Τζολάκης έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τόσο με τη Χαλ όσο και με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Στις πέντε εξαιρετικές του παρουσίες στην Premier League φέτος ήρθε να προστεθεί και η νίκη 1-0 στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τότεναμ αναζητά τερματοφύλακα και στη λίστα βρίσκεται ο Τζολάκης αλλά και ο τερματοφύλακας της Μπράιτον, ο 24χρονος Ολλανδός Μπαρτ Βερμπρούγκεν.
Δε γίνεται όμως αναφορά μόνο στην Τότεναμ στο σχετικό θέμα. Γίνεται λόγος πως και η Λίβερπουλ ρίχνει τις ματιές της προς τον 24χρονο διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ εκτός από τον Άλισον και τον Μαμαρντασβίλι, έχει ήδη αποκτήσει τερματοφύλακα και για τη σεζόν 2027-28.
Οι «ρεντς» έδωσαν 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκενκ προκειμένου να αποκτήσουν τον 18χρονο Βέλγο Λούκα Μπρούχμανς.
Σύμφωνα με το Team Talk στην Αγγλία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται στα ραντάρ της Τότεναμ που θέλει να ενισχυθεί στη θέση. Ο Τζολάκης έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τόσο με τη Χαλ όσο και με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Στις πέντε εξαιρετικές του παρουσίες στην Premier League φέτος ήρθε να προστεθεί και η νίκη 1-0 στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τότεναμ αναζητά τερματοφύλακα και στη λίστα βρίσκεται ο Τζολάκης αλλά και ο τερματοφύλακας της Μπράιτον, ο 24χρονος Ολλανδός Μπαρτ Βερμπρούγκεν.
Δε γίνεται όμως αναφορά μόνο στην Τότεναμ στο σχετικό θέμα. Γίνεται λόγος πως και η Λίβερπουλ ρίχνει τις ματιές της προς τον 24χρονο διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ εκτός από τον Άλισον και τον Μαμαρντασβίλι, έχει ήδη αποκτήσει τερματοφύλακα και για τη σεζόν 2027-28.
Οι «ρεντς» έδωσαν 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκενκ προκειμένου να αποκτήσουν τον 18χρονο Βέλγο Λούκα Μπρούχμανς.
Tottenham Hotspur are among the clubs keeping a close eye on Hull City goalkeeper Konstantinos Tzolakis after his impressive start to life in the Premier League, @TEAMtalk can reveal.https://t.co/MkgdRBQGlq— Graeme Bailey (@GraemeBailey) September 30, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα