Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρησή του
Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρησή του
Ο Έλληνας προπονητής βρισκόταν στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας από το καλοκαίρι του 2025
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρίο Άβε.
Ήδη από χθες Παρασκευή (30/9) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αποκαλύψει πως ο πορτογαλικός σύλλογος βρισκόταν σε επαφές και ήταν κοντά στην πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα, του 43χρονου Πορτογάλου προπονητή της Αρούκα.
Περίπου 24 ώρες αργότερα, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε πως οι δρόμοι της με τον Συλαϊδόπουλο χωρίζουν.
«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση της σύμβασης που συνέδεε τον προπονητή με τον σύλλογο.
Ευχαριστούμε και καλή τύχη, κύριε Σωτήρη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο 47χρονος Έλληνας τεχνικός ανέλαβε τη Ρίο Άβε τον Ιούλιο του 2025. Την περσινή σεζόν η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της ενώ ο Συλαϊδόπουλος έμεινε συνολικά στον πάγκο της για 41 παιχνίδια. Σε αυτά είχε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.
Ήδη από χθες Παρασκευή (30/9) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αποκαλύψει πως ο πορτογαλικός σύλλογος βρισκόταν σε επαφές και ήταν κοντά στην πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα, του 43χρονου Πορτογάλου προπονητή της Αρούκα.
Περίπου 24 ώρες αργότερα, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε πως οι δρόμοι της με τον Συλαϊδόπουλο χωρίζουν.
«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση της σύμβασης που συνέδεε τον προπονητή με τον σύλλογο.
Ευχαριστούμε και καλή τύχη, κύριε Σωτήρη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο 47χρονος Έλληνας τεχνικός ανέλαβε τη Ρίο Άβε τον Ιούλιο του 2025. Την περσινή σεζόν η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της ενώ ο Συλαϊδόπουλος έμεινε συνολικά στον πάγκο της για 41 παιχνίδια. Σε αυτά είχε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.
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