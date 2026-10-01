Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρησή του
SPORTS
Σωτήρης Συλαϊδόπουλος Ρίο Άβε Πορτογαλία

Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρησή του

Ο Έλληνας προπονητής βρισκόταν στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας από το καλοκαίρι του 2025

Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρησή του
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρίο Άβε. 

Ήδη από χθες Παρασκευή (30/9) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αποκαλύψει πως ο πορτογαλικός σύλλογος βρισκόταν σε επαφές και ήταν κοντά στην πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα, του 43χρονου Πορτογάλου προπονητή της Αρούκα. 

Περίπου 24 ώρες αργότερα, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε πως οι δρόμοι της με τον Συλαϊδόπουλο χωρίζουν. 

«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση της σύμβασης που συνέδεε τον προπονητή με τον σύλλογο.

Ευχαριστούμε και καλή τύχη, κύριε Σωτήρη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο 47χρονος Έλληνας τεχνικός ανέλαβε τη Ρίο Άβε τον Ιούλιο του 2025. Την περσινή σεζόν η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της ενώ ο Συλαϊδόπουλος έμεινε συνολικά στον πάγκο της για 41 παιχνίδια. Σε αυτά είχε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rio Ave FC (@rioavefc)

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης