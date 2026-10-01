Ο Μέσι θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες

Πρόκειται για τον πιο υψηλό τίτλο που απονέμει το Πανεπιστήμιο και η τελετή θα γίνει πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την εθνική Αργεντινής