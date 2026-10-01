Ο Μέσι θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες
Ο Μέσι θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες
Πρόκειται για τον πιο υψηλό τίτλο που απονέμει το Πανεπιστήμιο και η τελετή θα γίνει πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την εθνική Αργεντινής
Ο Λιονέλ Μέσι θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες σε τελετή που θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου, πριν το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Όπως αποκαλύπτει η «La Nacion» σε αποκλειστικό της θέμα, ο αρχηγός της «αλμπιτσελέστε» θα τιμηθεί με τον πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει στο Πανεπιστήμιο.
Ο λόγος βέβαια προφανής. Για τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός πως ήταν «ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες».
Η τελετή στο Πανεπιστήμιο θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου και ενώ την ίδια ημέρα θα παίξει το τελευταίο του ματς με την εθνική Αργεντινής. Η «αλμπιτσελέστε» θα υποδεχθεί το Μπενίν σε αγώνα που θα γίνει στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άϊρες.
Όπως αποκαλύπτει η «La Nacion» σε αποκλειστικό της θέμα, ο αρχηγός της «αλμπιτσελέστε» θα τιμηθεί με τον πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει στο Πανεπιστήμιο.
Ο λόγος βέβαια προφανής. Για τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός πως ήταν «ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες».
Η τελετή στο Πανεπιστήμιο θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου και ενώ την ίδια ημέρα θα παίξει το τελευταίο του ματς με την εθνική Αργεντινής. Η «αλμπιτσελέστε» θα υποδεχθεί το Μπενίν σε αγώνα που θα γίνει στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άϊρες.
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