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Πιθανή η επιστροφή του Μόντσου στον Άρη τον Ιανουάριο
Πιθανή η επιστροφή του Μόντσου στον Άρη τον Ιανουάριο
Ο 27χρονος Ισπανός χαφ αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Χουάρες που δύσκολα όμως θα δώσει τα χρήματα για να κάνει δικό της τον παίκτη
Ο Μόντσου είναι πιθανό επιστρέψει στον Άρη τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Ο 27χρονος Ισπανός μέσος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην μεξικανική Χουάρες, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Μόντσου μετρά μόλις πέντε συμμετοχές ως βασικός.
«Δεν είναι ακόμα οριστικό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφω στον Αρη», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 27χρονος χαφ.
Ο Μόντσου θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Χουάρες στις 20 Νοεμβρίου, στο φινάλε του Απερτούρα, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Δεκέμβριο περιμένοντας τις οριστικές εξελίξεις.
Η μεξικανική ομάδα έχει δώσει στον Άρη μέχρι στιγμής 500.000 ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη και θα πρέπει να καταβάλει buy out 2,5 εκ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ενδεχόμενο που ,πλέον, συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.
Ο Άρης είχε αποκτήσει τον Μόντσου από τη Βαγιαδολίδ το καλοκαίρι του 2024 και έχει υπογράψει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2029.
Ο 27χρονος Ισπανός μέσος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην μεξικανική Χουάρες, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Μόντσου μετρά μόλις πέντε συμμετοχές ως βασικός.
«Δεν είναι ακόμα οριστικό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφω στον Αρη», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 27χρονος χαφ.
Ο Μόντσου θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Χουάρες στις 20 Νοεμβρίου, στο φινάλε του Απερτούρα, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Δεκέμβριο περιμένοντας τις οριστικές εξελίξεις.
Η μεξικανική ομάδα έχει δώσει στον Άρη μέχρι στιγμής 500.000 ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη και θα πρέπει να καταβάλει buy out 2,5 εκ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ενδεχόμενο που ,πλέον, συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.
Ο Άρης είχε αποκτήσει τον Μόντσου από τη Βαγιαδολίδ το καλοκαίρι του 2024 και έχει υπογράψει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2029.
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