Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Ετσεβερί και συνεχίζει στο τουρνουά του Τόκιο, βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τόκιο Τένις

Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Ετσεβερί και συνεχίζει στο τουρνουά του Τόκιο, βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας αν και βρέθηκε πίσω στα σετ κατάφερε να επικρατήσει και θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο τον Βασερό

Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Ετσεβερί και συνεχίζει στο τουρνουά του Τόκιο, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις στο τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυρίως ταμπλό. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά τις δύο νίκες που έκανε στα προκριματικά, απέκλεισε και τον Τόμας Ετσεβερί, Νο31 στην παγκόσμια κατάταξη. Τα κατάφερε μάλιστα με ανατροπή. 

Ο τενίστας από την Αργεντινή πήρε το πρώτο σετ με 6-4 αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε με 6-3, 6-4 για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη σε τρία παιχνίδια με αντίπαλο τον Ετσεβερί με τον Έλληνα τενίστα να χτίζει εξαιρετική προϊστορία απέναντι στον αντίπαλό του. 

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, παίκτης του τοπ20, καθώς βρίσκεται στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης. 


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