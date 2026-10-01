Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Ετσεβερί και συνεχίζει στο τουρνουά του Τόκιο, βίντεο
Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Ετσεβερί και συνεχίζει στο τουρνουά του Τόκιο, βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας αν και βρέθηκε πίσω στα σετ κατάφερε να επικρατήσει και θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο τον Βασερό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις στο τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυρίως ταμπλό.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά τις δύο νίκες που έκανε στα προκριματικά, απέκλεισε και τον Τόμας Ετσεβερί, Νο31 στην παγκόσμια κατάταξη. Τα κατάφερε μάλιστα με ανατροπή.
Ο τενίστας από την Αργεντινή πήρε το πρώτο σετ με 6-4 αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε με 6-3, 6-4 για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη σε τρία παιχνίδια με αντίπαλο τον Ετσεβερί με τον Έλληνα τενίστα να χτίζει εξαιρετική προϊστορία απέναντι στον αντίπαλό του.
Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, παίκτης του τοπ20, καθώς βρίσκεται στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά τις δύο νίκες που έκανε στα προκριματικά, απέκλεισε και τον Τόμας Ετσεβερί, Νο31 στην παγκόσμια κατάταξη. Τα κατάφερε μάλιστα με ανατροπή.
Ο τενίστας από την Αργεντινή πήρε το πρώτο σετ με 6-4 αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε με 6-3, 6-4 για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη σε τρία παιχνίδια με αντίπαλο τον Ετσεβερί με τον Έλληνα τενίστα να χτίζει εξαιρετική προϊστορία απέναντι στον αντίπαλό του.
Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, παίκτης του τοπ20, καθώς βρίσκεται στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης.
Stefanos Tsitsipas won his 1st round match - R32 today in Tokyo, Japan— TennisHypeNews (@TennisMediaHype) October 1, 2026
8th Top 30 win of 2026
Stef served very well for most of the match & had some absolutely brilliant returns, especially in set 3
Goes up 3-0 in the head-to-head over Etcheverry
Faces Vacherot next #ATP… pic.twitter.com/kYTcAGV2YY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα