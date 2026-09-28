«Οι αποκεφαλισμοί Εβραίων να μεταδίδονται τηλεοπτικά»: Επιχειρηματίας στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι χρηματοδοτούσε τη Χαμάς μέσω «μαϊμού» φιλανθρωπικών οργανώσεων

Οι δωρεές συγκεντρώνονταν μέσω πλατφορμών όπως το PayPal, το GoFundMe και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, πριν -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- διοχετευθούν σε λογαριασμούς που φέρεται να ελέγχονταν από την παλαιστινιακή οργάνωση





Όπως αναφέρουν οι







Το σχέδιο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, περίπου την περίοδο που ιδρύθηκε η γαλλική οργάνωση, η οποία παρουσίαζε ως σκοπό της την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτους πληθυσμούς στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.



Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, όπως Snapchat, Instagram, Telegram και WhatsApp.







Κωδικές λέξεις και διαγραφή μηνυμάτων Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους. Φέρεται να αναφέρονταν στη Χαμάς με όρους όπως «πράσινο» ή «ψωμί», ενώ φέρονται να έδιναν οδηγίες για διαγραφή μηνυμάτων μετά την ανάγνωσή τους και διαγραφή εφαρμογών επικοινωνίας όταν ταξίδευαν.



Ο Γιουσέφ φέρεται να έστειλε περισσότερα από 45.000 δολάρια στη γαλλική οργάνωση, γνωρίζοντας -σύμφωνα με τους εισαγγελείς- ότι τα χρήματα θα κατευθύνονταν στη Χαμάς.



Κλείσιμο



Κατηγορίες για παραπλάνηση δωρητών Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι παραπλανούσαν τους δωρητές παρουσιάζοντας τα χρήματα ως ανθρωπιστική βοήθεια.



Σε μήνυμα τον Ιανουάριο του 2024, ο Γιουσέφ φέρεται να έγραψε σε συνεργό του: «Απλώς πείτε τους ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ανάγκη στη Γάζα».



«Αυτό θα ήταν καλύτερο, γιατί πολλοί άνθρωποι θα φοβηθούν όταν τους το πείτε. Δεν θέλουν να μπλέξουν», φέρεται να ανέφερε σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.



Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης με προϊόντα ομορφιάς στη Φλόριντα κατηγορείται από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές για τη χρηματοδότηση της Χαμάς , μέσω «μαϊμού» φιλανωθρωπικών οργανώσεων και παραπλανητικούς εράνους, ενώ σε μηνύματά του ο κατηγορούμενος φέρεται να έλεγε για τους Εβραίους ότι θα πρέπει να αποκεφαλιστούν και τα κεφάλια τους να εκτεθούν δημοσίως για παραδειγματισμό.Όπως αναφέρουν οι Times of Israel , πρόκειται για τον Ράεντ Γιουσέφ, 56 ετών, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι διοχέτευσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στη Χαμάς, παραπλάνησε αμερικανικές αρχές και διέπραξε οικονομικά αδικήματα.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιουσέφ συνωμότησε για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης μαζί με μία γαλλική οργάνωση, ένα μέλος της Χαμάς στη Γάζα και έναν Αμερικανό πολίτη από τη Λουιζιάνα. Τα ονόματα των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκομένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, περίπου την περίοδο που ιδρύθηκε η γαλλική οργάνωση, η οποία παρουσίαζε ως σκοπό της την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτους πληθυσμούς στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, όπως Snapchat, Instagram, Telegram και WhatsApp.Οι δωρεές συγκεντρώνονταν μέσω πλατφορμών όπως το PayPal, το GoFundMe και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, πριν -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- διοχετευθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από τη Χαμάς.Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους. Φέρεται να αναφέρονταν στη Χαμάς με όρους όπως «πράσινο» ή «ψωμί», ενώ φέρονται να έδιναν οδηγίες για διαγραφή μηνυμάτων μετά την ανάγνωσή τους και διαγραφή εφαρμογών επικοινωνίας όταν ταξίδευαν.Ο Γιουσέφ φέρεται να έστειλε περισσότερα από 45.000 δολάρια στη γαλλική οργάνωση, γνωρίζοντας -σύμφωνα με τους εισαγγελείς- ότι τα χρήματα θα κατευθύνονταν στη Χαμάς.Η γαλλική ομάδα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετέφερε συνολικά περισσότερα από 330.000 δολάρια σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που ελέγχονταν από την τρομοκρατική οργάνωση.Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι παραπλανούσαν τους δωρητές παρουσιάζοντας τα χρήματα ως ανθρωπιστική βοήθεια.Σε μήνυμα τον Ιανουάριο του 2024, ο Γιουσέφ φέρεται να έγραψε σε συνεργό του: «Απλώς πείτε τους ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ανάγκη στη Γάζα».«Αυτό θα ήταν καλύτερο, γιατί πολλοί άνθρωποι θα φοβηθούν όταν τους το πείτε. Δεν θέλουν να μπλέξουν», φέρεται να ανέφερε σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι εντόπισαν μηνύματα στα οποία ο Γιουσέφ καλούσε σε βία κατά Εβραίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, φέρεται να είχε γράψει ότι οι αποκεφαλισμοί θα έπρεπε να μεταδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα «ώστε να φοβούνται».



Σε άλλο μήνυμα τον Απρίλιο του 2024, φέρεται να ανέφερε: «Οι Εβραίοι είναι βάναυσοι… Ο Θεός να πάρει εκδίκηση εναντίον τους».



Σε μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με τις αρχές, έκανε αναφορές σε δολοφονίες και αποκεφαλισμούς σε κοινή θέα «για να φοβηθούν και να φύγουν από τη γη μας».



Το προφίλ του κατηγορούμενου Ο Ράεντ Γιουσέφ γεννήθηκε στο Κουβέιτ, μεγάλωσε στην Ιορδανία και μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη όταν ήταν έφηβος. Έγινε Αμερικανός πολίτης το 1991.



Αργότερα η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα, ενώ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, έχει συγγενείς στη Δυτική Όχθη.



Οι αρχές υποστηρίζουν ότι διατηρούσε διαφορετική ταυτότητα στην Ιορδανία και ότι είπε ψέματα στις αμερικανικές αρχές σχετικά με ταξίδι του στη Δυτική Όχθη πριν από τη σύλληψή του.



Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του για τη δολοφονία Εβραίων προστατεύονται ως πολιτικός λόγος, ότι πίστευε πως τα χρήματα προορίζονταν για φιλανθρωπικό σκοπό και ότι είχε «δώσει ένα ελάχιστο ποσό χρημάτων σε κάποιον που δεν θα έπρεπε».



Ο Γιουσέφ κατηγορείται για 19 ομοσπονδιακά αδικήματα, μεταξύ άλλων για συνωμοσία, παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και απάτη σχετικά με διαβατήριο. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ισόβια κάθειρξη.



Νέα έρευνα για δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς στις ΗΠΑ Η υπόθεση Γιουσέφ αποτελεί την τελευταία από τουλάχιστον πέντε ομοσπονδιακές έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο χρόνο σχετικά με πιθανή συγκέντρωση χρημάτων για τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Γάζα.



Στις υποθέσεις αυτές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρουσίαζαν ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες προς τους δωρητές, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα κατέληγαν σε ομάδες που συνδέονται με τη Χαμάς.



Οι έρευνες εμφανίζουν κοινά στοιχεία: διεθνή δίκτυα, πλατφόρμες crowdfunding, κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας και χρήση κρυπτονομισμάτων.



Οι αμερικανικές αρχές συγκρίνουν τις νέες υποθέσεις με την παλαιότερη υπόθεση του Holy Land Foundation, μιας οργάνωσης που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπική και η οποία, σύμφωνα με το αμερικανικό κατηγορητήριο, διοχέτευσε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια στη Χαμάς κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.



Κατά την έρευνα στο σπίτι του Γιουσέφ, οι αρχές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν υλικό σχετικά με τη Holy Land Foundation, περίπου 75.000 δολάρια σε μετρητά, τουλάχιστον έξι όπλα και εκατοντάδες σφαίρες.