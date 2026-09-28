Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
ΤΙ πληρώνεται και πότε
Κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.
• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.
• Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
• Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 21.000.000ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.
• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.
• Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
• Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 21.000.000ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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