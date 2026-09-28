Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση
Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση
8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές
Εκπνέει σήμερα στις 23: 59 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr. H δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση, των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023.
Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Thessaly και Evros) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026).
Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:
-500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και
-400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση: 700).
Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:
Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.
Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Thessaly και Evros) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026).
Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:
-500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και
-400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση: 700).
Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:
Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.
Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
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