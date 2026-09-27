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Ιρλανδία-Ισραήλ: Οι συμβολισμοί που σημάδεψαν το παιχνίδι – Μαύρα περιβραχιόνια και χωρίς χειραψίες
Ιρλανδία-Ισραήλ: Οι συμβολισμοί που σημάδεψαν το παιχνίδι – Μαύρα περιβραχιόνια και χωρίς χειραψίες
Το ποδόσφαιρο έγινε για ακόμη μία φορά το πεδίο μέσα από το οποίο οι Ιρλανδοί διεθνείς επέλεξαν να εκφράσουν τις θέσεις και τους συμβολισμούς τους, πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Ισραήλ
Η Ιρλανδία αποφάσισε να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στους Ισραηλινούς, με τους ποδοσφαιριστές του Χάλγκριμσον να προχωρούν, παράλληλα, σε μια σειρά από κινήσεις που είχαν σαφή συμβολικό χαρακτήρα.
Μαύρα περιβραχιόνια και σκυμμένα κεφάλια
Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τα οποία είχαν επιλεγεί ως ένδειξη μνήμης για τα θύματα στη Λωρίδα της Γάζας.
Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, οι παίκτες της Ιρλανδίας κράτησαν τα κεφάλια τους σκυμμένα, ενώ στη συνέχεια δεν προχώρησαν στις καθιερωμένες χειραψίες με τους αντιπάλους τους.
Οι κινήσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια της απόφασης της ομάδας να αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση, χρησιμοποιώντας ωστόσο το γήπεδο και τις κινήσεις των παικτών ως τρόπο έκφρασης των θέσεών τους.
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Μαύρα περιβραχιόνια και σκυμμένα κεφάλια
Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τα οποία είχαν επιλεγεί ως ένδειξη μνήμης για τα θύματα στη Λωρίδα της Γάζας.
Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, οι παίκτες της Ιρλανδίας κράτησαν τα κεφάλια τους σκυμμένα, ενώ στη συνέχεια δεν προχώρησαν στις καθιερωμένες χειραψίες με τους αντιπάλους τους.
Οι κινήσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια της απόφασης της ομάδας να αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση, χρησιμοποιώντας ωστόσο το γήπεδο και τις κινήσεις των παικτών ως τρόπο έκφρασης των θέσεών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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