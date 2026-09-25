Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες

Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί