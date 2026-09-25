Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τήνος Πλοίο Μύκονος Φωτιά

Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες

Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί

Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες
Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, ανοιχτά της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το tinostoday.gr, το πλοίο ρυμουλκείται και αυτή την ώρα βρίσκεται ανοιχτά της Τήνου, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει και οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεσή της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανοιχτά της Τήνου το πλοίο που πήρε φωτιά

Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες

Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης