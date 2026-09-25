Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες
Ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, βίντεο και φωτογραφίες
Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί
Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, ανοιχτά της Μυκόνου.
Σύμφωνα με το tinostoday.gr, το πλοίο ρυμουλκείται και αυτή την ώρα βρίσκεται ανοιχτά της Τήνου, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει και οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεσή της βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με το tinostoday.gr, το πλοίο ρυμουλκείται και αυτή την ώρα βρίσκεται ανοιχτά της Τήνου, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει και οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεσή της βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική, με τις φλόγες και τους καπνούς να παραμένουν ορατούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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