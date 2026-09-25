Πετρέλαιο: Πτώση 2% με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, το Brent παρέμεινε πάνω από τα $104

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχύθηκε οριακά περίπου 1%, ενώ το WTI κατέγραψε απώλειες περίπου 8%, καθώς η αγορά πετρελαίου επηρεάστηκε από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και τις γεωπολιτικές εξελίξει