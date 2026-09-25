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Basketball Show Live: Πρεμιέρα με αποκλειστικές δηλώσεις και ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μετά την 1η αγωνιστική της EuroLeague
Basketball Show Live: Πρεμιέρα με αποκλειστικές δηλώσεις και ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μετά την 1η αγωνιστική της EuroLeague
Από τις 15:00 έως τις 17:00, με συνδέσεις, σχόλια στο στούντιο και αποκλειστικές δηλώσεις των Γκερσόν Γιαμπουσελέ, Ντίνου Μήτογλου και Αντρέα Τρινκιέρι
UPD:
Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Παρασκευή, στο protothema.gr η νέα μπασκετική εκπομπή «Basketball Show», με όλο το ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα των δύο ελληνικών ομάδων στη EuroLeague.
Από τις 15:00 έως τις 17:00, ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης, ο Δημήτρης Μαυροειδής και ο Κώστας Σωτηρίου θα παρουσιάσουν τις τελευταίες μπασκετικές ειδήσεις, με συνδέσεις και σχόλια στο στούντιο.
Στην πρώτη εκπομπή θα προβληθούν αποκλειστικές δηλώσεις των παικτών του Παναθηναϊκού Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Ντίνου Μήτογλου, καθώς και του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι.
Το «Basketball Show» θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή, από τις 15:00 έως τις 17:00, παρακολουθώντας την αγωνιστική δράση και την επικαιρότητα των ελληνικών ομάδων.
Τις εβδομάδες κατά τις οποίες οι ελληνικές ομάδες θα έχουν διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη EuroLeague, θα υπάρχει επιπλέον εκπομπή και την Τρίτη, επίσης από τις 15:00 έως τις 17:00, για την κάλυψη των αγώνων και του ρεπορτάζ.
Από τις 15:00 έως τις 17:00, ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης, ο Δημήτρης Μαυροειδής και ο Κώστας Σωτηρίου θα παρουσιάσουν τις τελευταίες μπασκετικές ειδήσεις, με συνδέσεις και σχόλια στο στούντιο.
Στην πρώτη εκπομπή θα προβληθούν αποκλειστικές δηλώσεις των παικτών του Παναθηναϊκού Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Ντίνου Μήτογλου, καθώς και του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι.
Το «Basketball Show» θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή, από τις 15:00 έως τις 17:00, παρακολουθώντας την αγωνιστική δράση και την επικαιρότητα των ελληνικών ομάδων.
Τις εβδομάδες κατά τις οποίες οι ελληνικές ομάδες θα έχουν διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη EuroLeague, θα υπάρχει επιπλέον εκπομπή και την Τρίτη, επίσης από τις 15:00 έως τις 17:00, για την κάλυψη των αγώνων και του ρεπορτάζ.
UPD:
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