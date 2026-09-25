Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Γαύδος Μετανάστες

Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex

Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης της Frontex.

Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης