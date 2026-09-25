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Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex
Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης της Frontex.
Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης της Frontex.
Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
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