500 ευρώ στους πυροσβέστες: Η νέα παροχή με αναδρομική εφαρμογή, ποιους αφορά το επίδομα

Με βάση το νέο πλαίσιο, η μηνιαία ενίσχυση κυμαίνεται από 80 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε θέσης