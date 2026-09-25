Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τα μεγάλα διεθνή ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα του Οργανισμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες συζήτησαν για το Κυπριακό, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.
Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες συζήτησαν για το Κυπριακό, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.
Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
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