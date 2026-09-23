Το μεγάλο comeback – Πρώην αστέρας του Παναθηναϊκού έτοιμος για νέα περιπέτεια
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Τζάρεντ Χάρπερ και φαίνεται πως βρήκε τη λύση σε έναν παίκτη που γνωρίζει καλά το ισραηλινό κοινό
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ισραηλινή ομάδα να έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη συνεργασία έπειτα από μερικούς μήνες.
Ο λόγος είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Χάρπερ στον αντίχειρα, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα τριών έως πέντε μηνών. Έτσι, ο Ομπράντοβιτς αναζητά έναν παίκτη που μπορεί να αναλάβει άμεσα σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια.
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