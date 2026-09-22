Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Αυτός είναι ο πλουσιότερος παίκτης του κόσμου: Με 18,7 δισ. ευρώ περιουσία, αλλά χωρίς ομάδα!
Αυτός είναι ο πλουσιότερος παίκτης του κόσμου: Με 18,7 δισ. ευρώ περιουσία, αλλά χωρίς ομάδα!
Μία από τις πιο παράδοξες ιστορίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει πρωταγωνιστή τον Φαΐκ Μπολκιά
Ο 28χρονος, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε περισσότερα από 18,7 δισ. ευρώ, έμεινε χωρίς ομάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Ρατσαμπούρι της Ταϊλάνδης.
Μπορεί να θεωρείται ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς… εργοδότη.
Ο Φαΐκ Μπολκιά, ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι, έμεινε… άνεργος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Ρατσαμπούρι.
Η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η προσωπική του περιουσία εκτιμάται σε περισσότερα από 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον έχει κάνει γνωστό διεθνώς ως τον πλουσιότερο εν ενεργεία ποδοσφαιριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Μπορεί να θεωρείται ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς… εργοδότη.
Ο Φαΐκ Μπολκιά, ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι, έμεινε… άνεργος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Ρατσαμπούρι.
Η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η προσωπική του περιουσία εκτιμάται σε περισσότερα από 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον έχει κάνει γνωστό διεθνώς ως τον πλουσιότερο εν ενεργεία ποδοσφαιριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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