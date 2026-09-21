Ο Ραφίνια στα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα ασύλληπτα νούμερα του Βραζιλιάνου στη φετινή La Liga
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Μπαρτσελόνα Ραφίνια La Liga Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ραφίνια στα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα ασύλληπτα νούμερα του Βραζιλιάνου στη φετινή La Liga

Ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση μετρώντας ήδη 12 γκολ μετά τη συμπλήρωση 7 αγωνιστικών στη La Liga

Ο Ραφίνια στα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα ασύλληπτα νούμερα του Βραζιλιάνου στη φετινή La Liga
Ο Ραφίνια έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, καθώς μετά το τέλος των επτά αγωνιστικών της La Liga μετρά ήδη δώδεκα γκολ. Χάρη στα τέρματα που έχει σημειώσει, οι «μπλαουγκράνα» παραμένουν αήττητoι στην κορυφή της βαθμολογίας, την ίδια στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης κατέχει την τέταρτη θέση.

Όσον αφορά τον Ραφίνια, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημά του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πετύχει περισσότερα γκολ στην ιστορία της La Liga, μετά την ολοκλήρωση επτά αγωνιστικών.

Ο Πορτογάλος με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σκοράρει 13 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. Από τη μεριά του ο Λιονέλ Μέσι είχε πετύχει 11 γκολ στις επτά πρώτες αγωνιστικές της La Liga τις σεζόν 2011-2012 και 2017-2018 αντίστοιχα.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Ραφίνια ήρθε να προστεθεί στις ήδη πειστικές του εμφανίσεις με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, την ίδια στιγμή που ο Βραζιλιάνος δεν βρίσκεται στους υποψήφιους για την κατάκτηση της φετινής «Χρυσής Μπάλας». Την περασμένη σεζόν είχε σημειώσει 21 γκολ και 8 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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