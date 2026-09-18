Ο εκπληκτικός ΟΦΗ με τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ έφερε την Ελλάδα σε απόσταση βολής από την πρώτη δεκάδα της UEFA

Οι Κρητικοί δεν δίστασαν στιγμή μπροστά στο όνομα της Χόφενχαϊμ και με μια καθαρή νίκη με 2-0 μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση, φέρνοντας παράλληλα την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας