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Οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να απασχολήσουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να απασχολήσουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα και Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ρίχνουν ματιές στις λίστες με τους παίκτες που δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα
Η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών θα είναι ανοιχτή για τις ελληνικές ομάδες μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τα κλαμπ και είναι γεγονός ότι από τους «μεγάλους» κάποιοι το έχουν πει ευθέως ότι κοιτάζουν τους ελεύθερους. Ο Μάρκο Νίκολιτς το άφησε ανοιχτό η ΑΕΚ να ψάξει για ελεύθερο παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας της.
Στον Ολυμπιακό δεν το φωνάζουν, αλλά όλες οι πληροφορίες και η φημολογία δείχνουν πως οι άνθρωποι του κοιτάζουν τόσο για αριστερό μπακ όσο και για εξτρέμ. Δεν αποκλείεται να κινηθεί στην αγορά των ελεύθερων και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως και η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει περισσότερη ανάγκη να αποκτήσει ένα δεξί μπακ.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι παίκτες είναι ελεύθεροι και θα μπορούσαν να απασχολήσουν τα μεγάλα κλαμπ της χώρας μας. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που κοιτάζουν για δεξί μπακ όταν ανοίγουν τη λίστα με τους ελεύθερους μπορούν να βρουν σε περίοπτη θέση το όνομα του Ντάνι Καρβαχάλ που μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τη Ρεάλ και είναι 52 φορές διεθνής.
Καλή περίπτωση είναι και ο Ματέο Νταρμιάν που έχει φύγει από την Ίντερ μετά από έξι χρόνια και έχει κάνει 46 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο Ρικάρντο Περέιρα μετά από οχτώ χρόνια έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ, ενώ χωρίς ομάδα είναι και ο Ρέντσο Σαράβια. Ακόμη υπάρχει ο Γιουσέφ Ατάλ που έφυγε από την Αλ Σαντ, ο Πολ Λιρόλα που έχει παίξει σε Μαρσέιγ και Φιορεντίνα και ακόμα ο γνωστός στο ελληνικό κοινό, Ιγκόρ Σίλβα που είχε παίξει σε Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό.
Όσον αφορά στους αριστερούς μπακ δεσπόζει το όνομα του Ραφαέλ Γκερέιρο, ο οποίος είναι μία πολύ δυνατή επιλογή και έμεινε ελεύθερος μετά από τρία χρόνια από τη Μπάγερν Μονάχου. Έχει κάνει 65 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και είναι 32 ετών.
Ελεύθερος από τη Χαλ έμεινε ο Μπράντον Γουίλιαμς, ο οποίος είναι 26 ετών. Χωρίς ομάδα είναι και ο Φοντέ Μπελό-Τουρέ που έλυσε το συμβόλαιο του με τη Μετς και είναι 16 φορές διεθνής με τη Σενεγάλη.
Σπουδαία ονόματα μπορούμε να βρούμε και στους ελεύθερους εξτρέμ. Εκεί συναντάμε τον Τζέιντον Σάντσο που είναι 26 ετών και δεν συνεχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ζαχά είναι επίσης μία περίπτωση που θα μπορούσε να απασχολήσει και ήδη το όνομα του έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό. Ελεύθερος είναι στα 33 του ο Φάμπιο Μαρτίνς που δεν συνεχίζει στη Αλ Χαζέμ, όπως και ο Νεμάνια Ράντονιτς.
Στη σχετική λίστα υπάρχει το όνομα του Μαχρέζ στα 35 του χρόνια, του 31χρονου Ραχίμ Στέρλινγκ, του Άντναν Γιανουζάι στα 31 του χρόνια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλλη και είναι παίκτης που τον ξέρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αφού έχουν συνεργαστεί στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Στον Ολυμπιακό δεν το φωνάζουν, αλλά όλες οι πληροφορίες και η φημολογία δείχνουν πως οι άνθρωποι του κοιτάζουν τόσο για αριστερό μπακ όσο και για εξτρέμ. Δεν αποκλείεται να κινηθεί στην αγορά των ελεύθερων και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως και η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει περισσότερη ανάγκη να αποκτήσει ένα δεξί μπακ.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι παίκτες είναι ελεύθεροι και θα μπορούσαν να απασχολήσουν τα μεγάλα κλαμπ της χώρας μας. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που κοιτάζουν για δεξί μπακ όταν ανοίγουν τη λίστα με τους ελεύθερους μπορούν να βρουν σε περίοπτη θέση το όνομα του Ντάνι Καρβαχάλ που μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τη Ρεάλ και είναι 52 φορές διεθνής.
Καλή περίπτωση είναι και ο Ματέο Νταρμιάν που έχει φύγει από την Ίντερ μετά από έξι χρόνια και έχει κάνει 46 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο Ρικάρντο Περέιρα μετά από οχτώ χρόνια έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ, ενώ χωρίς ομάδα είναι και ο Ρέντσο Σαράβια. Ακόμη υπάρχει ο Γιουσέφ Ατάλ που έφυγε από την Αλ Σαντ, ο Πολ Λιρόλα που έχει παίξει σε Μαρσέιγ και Φιορεντίνα και ακόμα ο γνωστός στο ελληνικό κοινό, Ιγκόρ Σίλβα που είχε παίξει σε Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό.
Όσον αφορά στους αριστερούς μπακ δεσπόζει το όνομα του Ραφαέλ Γκερέιρο, ο οποίος είναι μία πολύ δυνατή επιλογή και έμεινε ελεύθερος μετά από τρία χρόνια από τη Μπάγερν Μονάχου. Έχει κάνει 65 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και είναι 32 ετών.
Ελεύθερος από τη Χαλ έμεινε ο Μπράντον Γουίλιαμς, ο οποίος είναι 26 ετών. Χωρίς ομάδα είναι και ο Φοντέ Μπελό-Τουρέ που έλυσε το συμβόλαιο του με τη Μετς και είναι 16 φορές διεθνής με τη Σενεγάλη.
Σπουδαία ονόματα μπορούμε να βρούμε και στους ελεύθερους εξτρέμ. Εκεί συναντάμε τον Τζέιντον Σάντσο που είναι 26 ετών και δεν συνεχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ζαχά είναι επίσης μία περίπτωση που θα μπορούσε να απασχολήσει και ήδη το όνομα του έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό. Ελεύθερος είναι στα 33 του ο Φάμπιο Μαρτίνς που δεν συνεχίζει στη Αλ Χαζέμ, όπως και ο Νεμάνια Ράντονιτς.
Στη σχετική λίστα υπάρχει το όνομα του Μαχρέζ στα 35 του χρόνια, του 31χρονου Ραχίμ Στέρλινγκ, του Άντναν Γιανουζάι στα 31 του χρόνια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλλη και είναι παίκτης που τον ξέρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αφού έχουν συνεργαστεί στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
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