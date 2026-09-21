Ο Μανδάς κρατά «όρθια» τη Λάτσιο: Τρίτος στη Serie A με τις περισσότερες αποκρούσεις
Ο Μανδάς κρατά «όρθια» τη Λάτσιο: Τρίτος στη Serie A με τις περισσότερες αποκρούσεις
Ο Χρήστος Μανδάς έχει πάρει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της ιταλικής ομάδας και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις στη φετινή Serie A
Ο Χρήστος Μανδάς δεν αποτελεί πλέον απλώς μια ευχάριστη έκπληξη κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει τη φετινή Serie A με εξαιρετικές εμφανίσεις και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της πολύ καλής πορείας των «λατσιάλι» στις πρώτες αγωνιστικές (ισοβαθμεί στην κορυφή μαζί με τις Ρόμα και Ίντερ).
Ο 25χρονος γκολκίπερ έχει βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα και στα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος, έχοντας καταφέρει μέσα από τις εμφανίσεις του να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Οι αριθμοί, μάλιστα, αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη σημαντική συνεισφορά του στην έως τώρα πορεία της ομάδας.
Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Βλάντιμιρο Φαλκόνε της Λέτσε με 27 και ο Μάρκο Καρνεσέκι της Αταλάντα με 25 επεμβάσεις.
Η παρουσία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των αποκρούσεων. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρία από τα πέντε παιχνίδια της Λάτσιο, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του.
Τα τρία clean sheets τον έχουν φέρει στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας, μαζί με τον Ελία Καπρίλε της Κάλιαρι και τον Μίλε Σβίλαρ της Ρόμα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Λάτσιο, καθώς αντίστοιχο ξεκίνημα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές είχε να πραγματοποιηθεί εδώ και δύο δεκαετίες.
Η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μανδάς επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στη Βενέτσια. Ο Έλληνας γκολκίπερ είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Λάτσιο με 2-0, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις και αποκρούοντας πέναλτι σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αναδείχθηκε MVP του αγώνα, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συμβολή του στη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Serie A ο Μανδάς είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει καταφέρει να αποκρούσει πέναλτι.
Tο ξεκίνημα της φετινής σεζόν δείχνει πως ο Μανδάς έχει κάνει πλέον το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Δεν είναι απλώς ένας τερματοφύλακας που παίρνει ευκαιρίες, αλλά ένας βασικός και αξιόπιστος κρίκος της Λάτσιο.
Ο 25χρονος γκολκίπερ έχει βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα και στα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος, έχοντας καταφέρει μέσα από τις εμφανίσεις του να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Οι αριθμοί, μάλιστα, αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη σημαντική συνεισφορά του στην έως τώρα πορεία της ομάδας.
Ο Μανδάς έχει πραγματοποιήσει συνολικά 21 αποκρούσεις στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Serie A, αριθμός που μεταφράζεται σε 4,2 επεμβάσεις ανά παιχνίδι. Η συγκεκριμένη επίδοση τον κατατάσσει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, μαζί με τερματοφύλακες που έχουν καταγράψει επίσης 21 αποκρούσεις.
Christos Mandas had a MONSTER performance for Lazio vs Venezia 🌟— The Laziali (@The_Laziali) September 20, 2026
Not only did he make up for giving away a penalty by saving it; the Greek goalkeeper made 7 other saves to allow the Biancocelesti to secure all three points and remain undefeated.
A well-deserved Man of the… pic.twitter.com/ZZFaoLxzt9
Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Βλάντιμιρο Φαλκόνε της Λέτσε με 27 και ο Μάρκο Καρνεσέκι της Αταλάντα με 25 επεμβάσεις.
Η παρουσία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των αποκρούσεων. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρία από τα πέντε παιχνίδια της Λάτσιο, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του.
Τα τρία clean sheets τον έχουν φέρει στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας, μαζί με τον Ελία Καπρίλε της Κάλιαρι και τον Μίλε Σβίλαρ της Ρόμα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Λάτσιο, καθώς αντίστοιχο ξεκίνημα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές είχε να πραγματοποιηθεί εδώ και δύο δεκαετίες.
Η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μανδάς επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στη Βενέτσια. Ο Έλληνας γκολκίπερ είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Λάτσιο με 2-0, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις και αποκρούοντας πέναλτι σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αναδείχθηκε MVP του αγώνα, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συμβολή του στη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Serie A ο Μανδάς είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει καταφέρει να αποκρούσει πέναλτι.
Tο ξεκίνημα της φετινής σεζόν δείχνει πως ο Μανδάς έχει κάνει πλέον το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Δεν είναι απλώς ένας τερματοφύλακας που παίρνει ευκαιρίες, αλλά ένας βασικός και αξιόπιστος κρίκος της Λάτσιο.
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