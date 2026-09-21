Ο Μανδάς κρατά «όρθια» τη Λάτσιο: Τρίτος στη Serie A με τις περισσότερες αποκρούσεις

Ο Χρήστος Μανδάς έχει πάρει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της ιταλικής ομάδας και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις στη φετινή Serie A