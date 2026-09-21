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The Football Show: Η επόμενη ημέρα από το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού και τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην επαρχία
The Football Show: Η επόμενη ημέρα από το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού και τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην επαρχία
Το πλάνο για το 20ήμερο που δεν θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου - Ο έλεγχος προόδου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ
UPD:
Στο «The Football Show» της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου: Ο απόηχος της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League και όλα τα highlights των επτά αγώνων.
Η εορταστική ατμόσφαιρα στο… στρατόπεδο του Παναθηναϊκού που πάει στη διακοπή με το 5 στα 5.
Η επόμενη μέρα από τις νίκες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, στις εξορμήσεις τους στην επαρχία. Τα συμπεράσματα των προπονητών τους και το πλάνο για το 20ήμερο που δεν θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα.
Ο έλεγχος προόδου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μετά τα όσα έδειξαν οι «ερυθόλευκοι» στο Super Cup της Euroleague και οι «πράσινοι» με τον Δικέφαλο του βορρά στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Πόσο έτοιμοι είναι για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Η εορταστική ατμόσφαιρα στο… στρατόπεδο του Παναθηναϊκού που πάει στη διακοπή με το 5 στα 5.
Η επόμενη μέρα από τις νίκες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, στις εξορμήσεις τους στην επαρχία. Τα συμπεράσματα των προπονητών τους και το πλάνο για το 20ήμερο που δεν θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα.
Ο έλεγχος προόδου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μετά τα όσα έδειξαν οι «ερυθόλευκοι» στο Super Cup της Euroleague και οι «πράσινοι» με τον Δικέφαλο του βορρά στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Πόσο έτοιμοι είναι για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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