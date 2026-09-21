Στη Ριτσώνα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Μαργαρίτα Παπανδρέου Αποτέφρωση

Στη Ριτσώνα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στη Ριτσώνα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9)  ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Κατά τη διάρκειά της ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της τραγουδίστριας.

Όπως έχει γνωστοποιήσει χθες ο γιος της,  Νίκος Παπανδρέου, μετά την αποτέφρωση στη Ριτσώνα, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών.
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