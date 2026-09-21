Στη Ριτσώνα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα
Στη Ριτσώνα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα
Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.
Κατά τη διάρκειά της ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της τραγουδίστριας.
Όπως έχει γνωστοποιήσει χθες ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου, μετά την αποτέφρωση στη Ριτσώνα, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».
Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών.
Κατά τη διάρκειά της ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της τραγουδίστριας.
Όπως έχει γνωστοποιήσει χθες ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου, μετά την αποτέφρωση στη Ριτσώνα, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».
Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών.
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