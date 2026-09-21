Βρετανία: Καθυστερήσεις σε πτήσεις λόγω νέου τεχνικού προβλήματος στην εναέρια κυκλοφορία

«Δεν συνδέεται με το πρόβλημα λογισμικού που είχε οδηγήσει στην ακύρωση 2.000 πτήσεων»

επηρεάζονται από τεχνικό πρόβλημα στην βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Σύμφωνα με την αρμόδια βρετανική αρχή (NATS), το πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου του Πρέστγουικ, στο Άιρσαϊρ, «έχει πλέον αποκατασταθεί» και γίνονται προσπάθειες για να «αρθούν με ασφάλεια οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό».Η NATS διευκρίνισε ότι η δυσλειτουργία δεν συνδέεται με το πρόβλημα λογισμικού που είχε οδηγήσει στην ακύρωση 2.000 πτήσεων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.