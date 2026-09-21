«Τίθεται ζήτημα καγκελαρίου»: Η δύσκολη επόμενη ημέρα για τον Μερτς μετά την ιστορική αποτυχία του CDU στο Μεκλεμβούργο και την απώλεια του Βερολίνου

To CDU δεν έπιασε για πρώτη φορά το όριο του 5% για είσοδο της Βουλής στο Μεκλεμβούργο - Το Die Linke πρώτο στο Βερολίνο - Πώς αναλύουν το πολιτικό σκηνικό τα γερμανικά ΜΜΕ





Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στην AfD 38,2%, έναντι 35,5% του SPD. Ακολουθούν η Αριστερά με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%. Το CDU περιορίζεται στο 4,9% - με το ακριβές ποσοστό να βρίσκεται περίπου στο 4,89% - και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Εκτός μένει και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), με 4,8%.







Στο Βερολίνο στην τελευταία καταμέτρηση που είχε δημοσιεύσει η εκλογική αρχή, με 4.110 από τις συνολικά 4.114 εκλογικές μονάδες ενσωματωμένες, το





Το ταμπού έσπασε στην εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατιδιακό κοινοβούλιο με το ταμπού να σπάει στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άνγκελας Μέρκελ







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Η σπουδή ωστόσο έμοιαζε λιγότερο με επίδειξη δύναμης, περισσότερο με απέλπιδα προσπάθεια να δώσει «γραμμή» στα στελέχη της παράταξης για τις δημόσιες δηλώσεις τους το υπόλοιπο βράδυ.



«Τίθεται ζήτημα καγκελάριου» «Το γεγονός ότι ο Μερτς έκανε καν δήλωση το βράδυ των εκλογών στα δύο κρατίδια δείχνει την τεράστια εσωτερική πίεση που δέχεται. Θέλει τώρα να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εικασίες σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο τις ημέρες που ακολουθούν τις εκλογές (...) Η στρατηγική του: παιχνίδι με τον χρόνο. Δεν υπάρχουν εκλογές σε κρατίδια ως τον Απρίλιο του 2027 και ο Μερτς ελπίζει σε καλύτερα πρωτοσέλιδα από τις επιχειρήσεις, εν μέρει επειδή οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο αρχίζουν να αποδίδουν», εκτίμησε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.



«Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου», έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιό του επισημαίνοντας ότι οι τρεις εκλογές του φετινού καλοκαιριού επιτέλους τελείωσαν.



Μια ιστορική αποτυχία για το CDU το κόμμα του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς , στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία όπου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη το AfD και μια δεύτερη θέση του με μεγάλες απώλειες που έφερε την Αριστερά στην κυβέρνηση στο Βερολίνο έβγαλαν οι δύο κάλπες που στήθηκαν την Κυριακή στη Γερμανία Στο, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στην AfD 38,2%, έναντι 35,5% του SPD. Ακολουθούν η Αριστερά με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%. Το CDU περιορίζεται στο 4,9% - με το ακριβές ποσοστό να βρίσκεται περίπου στο 4,89% - και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Εκτός μένει και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), με 4,8%.Στοστην τελευταία καταμέτρηση που είχε δημοσιεύσει η εκλογική αρχή, με 4.110 από τις συνολικά 4.114 εκλογικές μονάδες ενσωματωμένες, το Die Linke συγκέντρωνε 25,7% των δεύτερων ψήφων, καταγράφοντας άνοδο 13,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023. Το CDU υποχωρεί στο 18,8%, χάνοντας 9,5 μονάδες, ενώ το AfD ανεβαίνει στο 16,3%, ενισχυμένη κατά 7,2 μονάδες. Οι Πράσινοι βρίσκονται στο 14,3%, το SPD στο 12,1%, ενώ το BSW μένει κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή με 4,7%. Η FDP περιορίζεται στο 2,5%.Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατιδιακό κοινοβούλιο με το ταμπού να σπάει στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άνγκελας Μέρκελ υποχρεώνοντας τον Μερτς να κάνει λόγο για «καταστροφή» μόλις 10 λεπτά αφού ανακοινώθηκαν τα πρώτα exit polls.Με βάση το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα το CDU περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Ο ίδιος ο κ. Μερτς, υπό εντεινόμενη πίεση το τελευταίο διάστημα, τόσο από το κόμμα του όσο και από τις δημοσκοπήσεις, εξάντλησε την στρατηγική διαχείρισης της κρίσης αποπειρώμενος να (περι)ορίσει εγκαίρως το αφήγημα. Προηγουμένως, είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του προκειμένου να παραμείνει στην καγκελαρία και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.Η σπουδή ωστόσο έμοιαζε λιγότερο με επίδειξη δύναμης, περισσότερο με απέλπιδα προσπάθεια να δώσει «γραμμή» στα στελέχη της παράταξης για τις δημόσιες δηλώσεις τους το υπόλοιπο βράδυ.«Το γεγονός ότι ο Μερτς έκανε καν δήλωση το βράδυ των εκλογών στα δύο κρατίδια δείχνει την τεράστια εσωτερική πίεση που δέχεται. Θέλει τώρα να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εικασίες σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο τις ημέρες που ακολουθούν τις εκλογές (...) Η στρατηγική του: παιχνίδι με τον χρόνο. Δεν υπάρχουν εκλογές σε κρατίδια ως τον Απρίλιο του 2027 και ο Μερτς ελπίζει σε καλύτερα πρωτοσέλιδα από τις επιχειρήσεις, εν μέρει επειδή οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο αρχίζουν να αποδίδουν», εκτίμησε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης«Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου», έκρινε το περιοδικόσε σχόλιό του επισημαίνοντας ότι οι τρεις εκλογές του φετινού καλοκαιριού επιτέλους τελείωσαν.

«Ο καγκελάριος Μερτς και ο συνασπισμός του έχουν τώρα την ευκαιρία να μεταρρυθμίσουν τη Γερμανία. Θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα ανθεκτική στις κρίσεις. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να πάρει μια ανάσα και να επικεντρωθεί στην πραγματική δουλειά: την καλή διακυβέρνηση», επισημαίνει το Spiegel προσθέτοντας ότι «εάν υπάρχουν δυνάμεις εντός CDU που θέλουν να αντικαταστήσουν τον Φρίντριχ Μερτς, δύσκολα μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει, αλλά θα πρέπει να βγουν αμέσως από την κρυψώνα τους και να τον αντικαταστήσουν ή να παραμείνουν εντελώς σιωπηλοί». Για τη χώρα, για αυτήν την κυβέρνηση, κατά το δημοσίευμα, το παρατεταμένο αδιέξοδο στην καγκελαρία, μια παρακμή του Μερτς το φθινόπωρο, θα ήταν ταπεινωτική.



«Ο Μερτς αγοράζει χρόνο - αλλά για ποιον λόγο ακριβώς;», διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt: «Οι άνθρωποι θέλουν να λειτουργήσει ξανά σωστά το κράτος και να βελτιωθεί η ζωή τους. Δεν θέλουν να αλλάξουν πολλά. Αυτό προσδιορίζει τον πραγματικό ηττημένο της βραδιάς: τον Φρίντριχ Μερτς. Ο δύο ψηφοφορίες ήταν επίσης μια αναμέτρηση με τις πολιτικές του και πιθανώς με αυτόν ως καγκελάριο. Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί του δεν είναι ούτε οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων του CDU, ούτε η AfD. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι η γερμανική ακινησία», κατά το άρθρο.



Η Welt είδε τον «θάνατο του αστικού κέντρου»: ο θρίαμβος της Αριστεράς στο Βερολίνο συνιστά για μια αστική κοινωνία μεγαλύτερο πρόβλημα από την AfD, υποστήριξε. Το έδαφος για αυτό το είχαν προετοιμάσει τα ίδια τα αστικά κόμματα. Αναφερόμενος στον καγκελάριο, αρθρογράφος της εφημερίδας σημειώνει ότι «οι φυγόκεντρες δυνάμεις ενισχύονται», ενώ αναδεικνύει το γεγονός ότι π.χ. στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών το CDU έλαβε μόλις 2% και στους ψηφοφόρους 25-34 ετών 3%.



«Η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος είναι πλέον σκληρή για όσους δεν προσφέρουν είτε εξαιρετική προσωπικότητα, είτε συναρπαστικό μήνυμα», εκτίμησε η Süddeutsche Zeitung περιγράφοντας το CDU με όρους όπως «τόσο διασκεδαστικό όσο το ξερό ψωμί και τόσο ζωντανό όσο το νεκρό ψάρι». Το CDU, «σκιά του εαυτού του, κατέρρευσε απόψε και κάηκε στο όριο του 5%. Πρόκειται για ταπείνωση που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει αυτός ο πυλώνας του κράτους», υπογραμμίζεται στο σχόλιο.



Η εφημερίδα Tagesspiegel ανέδειξε σε σχόλιό της την «απώλεια εμπιστοσύνης στους βασικούς παράγοντες της ομοσπονδιακής πολιτικής» και την «ενίσχυση των άκρων και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος». Όσο για το μέλλον του καγκελάριου: «Το κόμμα του θα χρειαστεί επομένως μια διέξοδο για την απογοήτευσή του. Αυτό θα τον ωθήσει σε ταχύτερες και πιο αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, ενώ μπορεί σύντομα να αναγκαστεί να παραιτηθεί από την προεδρία του CDU, κίνηση που θα του έδινε την ευκαιρία να κατευνάσει τους επικριτές του και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καγκελαρία. Αν θέλει ακόμα να την κάνει επιτυχημένη, θα πρέπει να υιοθετήσει πιο αδιάλλακτη στάση απέναντι στον εταίρο του στον συνασπισμό. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν έχει πολλά να χάσει», είναι η «ανάγνωση» της εφημερίδας του Βερολίνου.



Σε ανάλογο πνεύμα, η Bild τόνισε ότι με το CDU κάτω από το 5% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις». Προειδοποίησε για πιθανή «εξέγερση της βάσης» του CDU εναντίον του Φρίντριχ Μερτς.