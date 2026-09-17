Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Stoiximan Super Cup μπάσκετ: Η διοργάνωση μεταφέρεται οριστικά στο Περιστέρι
Stoiximan Super Cup μπάσκετ: Η διοργάνωση μεταφέρεται οριστικά στο Περιστέρι
Με ομόφωνη απόφαση των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ οι αγώνες του Stoiximan Super Cup θα διεξαχθούν στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό της Ρόδου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί
Τα προβλήματα που προέκυψαν με τις αποστολές Παναθηναϊκού και ΑΕΚ (χτυπήθηκαν από γαστρεντερίτιδα) κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο, οδήγησαν στην οριστική απόφαση αλλαγής της έδρας με το Stoiximan Super Cup να μεταφέρεται στο Περιστέρι.
Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ήταν η επικρατέστερη επιλογή και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) αποφάσισαν ομόφωνα να διεξαχθούν οι αγώνες εκεί.
Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων και το ποιοι θα έχουν δικαίωμα να βρεθούν στις κερκίδες με το πιο πιθανό σενάριο να αναφέρει ότι θα δοθούν εισιτήρια σε μαθητές σχολείων της περιοχής και όχι σε οπαδούς
Υπενθυμίζουμε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ και στις 27 θα ακολουθήσει ο αγώνες για τις θέσεις 3-4 και ο τελικός.
Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ήταν η επικρατέστερη επιλογή και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) αποφάσισαν ομόφωνα να διεξαχθούν οι αγώνες εκεί.
Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων και το ποιοι θα έχουν δικαίωμα να βρεθούν στις κερκίδες με το πιο πιθανό σενάριο να αναφέρει ότι θα δοθούν εισιτήρια σε μαθητές σχολείων της περιοχής και όχι σε οπαδούς
Υπενθυμίζουμε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ και στις 27 θα ακολουθήσει ο αγώνες για τις θέσεις 3-4 και ο τελικός.
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