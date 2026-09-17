Φουρνιέ από Άμπου Ντάμπι: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι μας», βίντεο
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Ολυμπιακός Εβάν Φουρνιέ Άμπου Ντάμπι

Φουρνιέ από Άμπου Ντάμπι: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι μας», βίντεο

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την εμπειρία του Final-4 του 2025 αλλά και για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι

Φουρνιέ από Άμπου Ντάμπι: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι μας», βίντεο
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον ημιτελικό του πρώτου EuroLeague Super Cup όπου θα αντιμετωπίσει στην Etihad Arena την Φενέρμπαχτσε και ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση, την προετοιμασία της ομάδας και τα συναισθήματά του που επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι.

Οι δηλώσεις του Φουρνιέ πριν τον ημιτελικό με την Φενέρ


Σχετικά με το πώς νιώθει που επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο 16 μήνες μετά το Final Four του 2024 ο Εβάν Φουρνιέ είπε: «Να μην μιλήσουμε για τα όμορφα (γέλια); Ναι, το θυμάμαι ακόμα κυριολεκτικά. Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ... ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι, οπότε ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια καλύτερη εμπειρία».

Αναφορικά με τη Φενέρ και με το γεγονός πως ο Ολυμπιακός την αντιμετώπισε και στην Κρήτη ο MVP του Final Four της Αθήνας είπε: «Η Φενέρ είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Παίζουν πραγματικά σκληρά, έχουν μέγεθος και παίζουν με ένταση. Δεν χαρίζουν τίποτα. Είναι ακόμα σχεδόν preseason αλλά περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι αύριο και προχωρώντας ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέξουμε».

Όσον αφορά τα δυνατά φιλικά που έδωσε η ομάδα αλλά και τα επίπεδα προετοιμασίας της ο Φουρνιέ σχολίασε: «Είχαμε τέσσερα παιχνίδια και μερικές προπονήσεις. Το εξαιρετικό για εμάς είναι ότι έχουμε έναν κορμό παιχτών που έπαιξαν και την προηγούμενη χρονιά μαζί, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά έχουμε κάποιους νέους παίκτες στην ομάδα. Θα παίξουμε λίγο πιο γρήγορα φέτος νομίζω, αλλά παραμένει το ίδιο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παίξουμε παίξουμε μαζί και δυνατά και να ανταγωνιστούμε».

Για το πώς νιώθει που θα αγωνιστεί στο πρώτο EuroLeague Super Cup ο Γάλλος ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια ευκαιρία για τίτλο. Είναι μια νέα διοργάνωση και δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά άσχετα από το τι θα γίνει, θέλω να ανταγωνιστώ».

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