Φουρνιέ από Άμπου Ντάμπι: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι μας», βίντεο

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.