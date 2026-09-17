Τα «κλειδιά» της νίκης του παθιασμένου Ολυμπιακού
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The Football Show Ολυμπιακός Europa League

Τα «κλειδιά» της νίκης του παθιασμένου Ολυμπιακού

Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιαννίκος Δούσκας και Άκης Ζήκος ανέλυσαν την πολύτιμη νίκη των Πειραιωτών, στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr

Τα «κλειδιά» της νίκης του παθιασμένου Ολυμπιακού
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Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» της Γιαγκελόνια 2-1. Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιαννίκος Δούσκας και Άκης Ζήκος ανέλυσαν την πολύτιμη νίκη των Πειραιωτών, στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.

Μαχητικότητα, πάθος και τρεξίματα, ήταν σύμφωνα με τον Άκη Ζήκο τα κύρια στοιχεία που χάρισαν στον Ολυμπιακό τη νίκη απέναντι στους Πολωνούς, η οποία κρίνεται πολύτιμη συνολικά για την Ελλάδα, στην προσπάθεια της χώρας μας να φτάσει στη 10η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο καθοριστικός Γιάρετσκουκ, ο «εγκέφαλος» Φρόιλερ, ο ανεξάντλητος Ζότα Σίλβα και ο επιρρεπής στο λάθος, Ορτέγκα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

«Ο Αλγουαθίλ κέρδισε χρόνο με πινελιές Μεντιλίμπαρ» σχολίασε ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων», Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε μία... απαιτητική δοκιμασία στην οποία επέβαλε τους φίλους των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις των Παναγιώτη Ρέτσου και Αρμάντο Γκονζάλες μετά τη σημαντική επιτυχία, όπως και του Μεξικανού ρεπόρτερ από το «Αζτέκα Σπορτς», ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας για χάρη του «Ορμίγκα», παρακολουθώντας την πορεία του στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
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