Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Μοντέρο, ταξίδεψε μόνος του για Άμπου Ντάμπι λόγω προβλήματος με τη βίζα
Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Μοντέρο, ταξίδεψε μόνος του για Άμπου Ντάμπι λόγω προβλήματος με τη βίζα
Ο Δομινικανός άσος δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή που αναχώρησε την Τετάρτη για τα Εμιράτα, αλλά ταξίδεψε σήμερα λόγω προβλημάτων με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα
Ένα πρόβλημα που προέκυψε με τη βίζα του Γιαν Μοντέρο δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι όπου θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague.
Το ζήτημα τακτοποιήθηκε στις ώρες που ακολούθησαν και ο Μοντέρο ταξίδεψε σήμερα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χάνοντας απλά την πρώτη προπόνηση των ερυθρόλευκων ενώ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αυριανό αγώνα (18/9, 17:00) με τη Φενρεμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό.
Το ζήτημα τακτοποιήθηκε στις ώρες που ακολούθησαν και ο Μοντέρο ταξίδεψε σήμερα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χάνοντας απλά την πρώτη προπόνηση των ερυθρόλευκων ενώ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αυριανό αγώνα (18/9, 17:00) με τη Φενρεμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό.
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