«Γιώργο μου μπήκαν φυλακή»: Το βίντεο του δικηγόρου του Μαζωνάκη για την προφυλάκιση της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ιωάννα Γάκα Ηλίας Θεοδωρόπουλος

«Γιώργο μου μπήκαν φυλακή»: Το βίντεο του δικηγόρου του Μαζωνάκη για την προφυλάκιση της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια

«Γιώργο μου μπήκαν φυλακή»: Το βίντεο του δικηγόρου του Μαζωνάκη για την προφυλάκιση της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου
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Με ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη στην πίστα και με τέσσερις λέξεις σχολίασε ο δικηγόρος του εκλιπόντος τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου για τον θάνατο του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

«Γιώργο μου... Μπήκαν φυλακή...» έγραψε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης το πρωί της Τετάρτης λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να οδηγηθούν στη φυλακή οι γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.


Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.
13 ΣΧΟΛΙΑ

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