Μαρία Κάλλας: Η μυθική καριέρα, ο θυελλώδης έρωτας με τον Ωνάση και τα μοναχικά τελευταία χρόνια

Ο Ωνάσης και η σχέση που βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα

Το ζευγάρι σε ευτυχισμένες στιγμές.

Η Κάλλας με τον Μενεγκίνι όταν όλα κυλούσαν αρμονικά στον γάμο τους.

Το επίσημο επαγγελματικό ντεμπούτο της πραγματοποιήθηκε κατά τη σεζόν 1940-1941 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τον μικρό ρόλο της Βεατρίκης στην οπερέτα «Βοκκάκιος». Στις 27 Αυγούστου 1942 ανέλαβε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Τόσκα.Ακολούθησαν νέες εμφανίσεις στην Ελλάδα, ενώ το 1944 πρωταγωνίστησε στον «Πρωτομάστορα» στο Ηρώδειο. Όταν αναχώρησε για τις ΗΠΑ στις 14 Σεπτεμβρίου 1945, είχε ήδη στο ενεργητικό της 56 παραστάσεις επτά οπερατικών έργων και 20 ρεσιτάλ.Η μεγάλη διεθνής πορεία που ακολούθησε την έφερε στην Όπερα της Ρώμης, στη Σκάλα του Μιλάνου, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και στο Παρίσι.Στην Ιταλία γνώρισε και τον Τζοβάννι Μπατίστα Μενεγκίνι, τον αρκετά μεγαλύτερό της φιλόμουσο βιομήχανο. Παντρεύτηκαν το 1949 και έμειναν μαζί για δέκα χρόνια, με τον Μενεγκίνι να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση πολλών πλευρών της καριέρας της.Τον Σεπτέμβριο του 1957 η ζωή της άλλαξε ξανά. Σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει η κοσμικογράφος Έλσα Μάξγουελ, η Κάλλας γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση.Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σχέση που απασχόλησε έντονα τον Τύπο. Το 1959, ύστερα από δέκα χρόνια γάμου, η Κάλλας άφησε τον Μενεγκίνι.Το 1966 απεκδύθηκε την αμερικανική υπηκοότητά της και διατήρησε μόνο την ελληνική, ώστε να μπορέσει να διαλύσει και νομικά τον γάμο της, ο οποίος είχε τελεστεί σε Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.Η σχέση της με τον Ωνάση, τουλάχιστον στην ερωτική της διάσταση, έφτασε στο τέλος της το 1968. Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς ο Έλληνας εφοπλιστής παντρεύτηκε την Τζάκι Κέννεντι, χήρα του δολοφονηθέντος Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κέννεντι.Την ίδια περίοδο, η Κάλλας είχε ήδη γράψει μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της καριέρας της. Ιδιαίτερη θέση σε αυτές είχαν και οι εμφανίσεις της στην Ελλάδα. Το 1957 επέστρεψε στο Ηρώδειο, ενώ τον Αύγουστο του 1960 πρωταγωνίστησε ως Νόρμα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή. Τον Αύγουστο του 1961 επέστρεψε στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια».Για την εμφάνισή της στην Επίδαυρο είχε συμφωνήσει να παραχωρήσει την αμοιβή της για τη δημιουργία των Υποτροφιών Μαρία Κάλλας, με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών.Στα τελευταία χρόνια της ζωής της η μεγάλη υψίφωνος απομακρύνθηκε από τη δημόσια ζωή. Ο θάνατος του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975, όπως και η δολοφονία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι την ίδια χρονιά, φέρονται να της στοίχισαν ιδιαίτερα.Δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, η Μαρία Κάλλας πέθανε στο Παρίσι.Η κηδεία της έγινε τέσσερις ημέρες αργότερα, στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Η σορός της αποτεφρώθηκε στο Κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ και τον Ιούνιο του 1979 η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο.Η Κάλλας είχε ζήσει μόλις 53 χρόνια. Ήταν, όμως, αρκετά για να διανύσει τη διαδρομή από τη νεαρή μαθήτρια των αθηναϊκών ωδείων στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου και να συνδέσει το όνομά της τόσο με την ιστορία της όπερας όσο και με έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της εποχής της, εκείνον με τον Αριστοτέλη Ωνάση.