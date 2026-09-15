UEFA: Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς τη διετία 2028-2029

Από τη Θεσσαλονίκη όπου συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA οριστικοποίηθηκαν οι έδρες των ευρωπαϊκών τελικών





Αυτές ήταν οι πρώτες αποφάσεις, καθώς και οι προσαρμογές στο σύστημα play-offs του







UEFA Champions League

2028: Munich Football Arena, Μόναχο

2029: Camp Nou, Βαρκελώνη



UEFA Women’s Champions League



2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ



UEFA Europa League

2028: National Arena, Βουκουρέστι

Κλείσιμο



UEFA Conference League

2028: Juventus Stadium, Τορίνο

2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη



UEFA Super Cup

2027: Johan Cruyff Arena, Άμστερνταμ

Η «Μunich Football Arena» (που όλοι την ξέρουμε ως Allianz Arena καθότι η έδρα της Μπάγερν Μονάχου) θα είναι η έδρα του μεθεπόμενου τελικού του Champions League (2027-2028), ενώ το ανακαινισμένο «Camp Nou» της Βαρκελώνης θα φιλοξενήσει αυτόν της περιόδου 2028-2029.Αυτές ήταν οι πρώτες αποφάσεις, καθώς και οι προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27, που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.Πιο αναλυτικά: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:2028: Munich Football Arena, Μόναχο2029: Camp Nou, Βαρκελώνη2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών-Ντεσινέ2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ2028: National Arena, Βουκουρέστι2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι2028: Juventus Stadium, Τορίνο2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη2027: Johan Cruyff Arena, Άμστερνταμ

2028: Astana Arena, Αστάνα



UEFA Futsal Champions League

2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία





Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.



* Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.