UEFA: Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς τη διετία 2028-2029
UEFA: Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς τη διετία 2028-2029
Από τη Θεσσαλονίκη όπου συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA οριστικοποίηθηκαν οι έδρες των ευρωπαϊκών τελικών
Η «Μunich Football Arena» (που όλοι την ξέρουμε ως Allianz Arena καθότι η έδρα της Μπάγερν Μονάχου) θα είναι η έδρα του μεθεπόμενου τελικού του Champions League (2027-2028), ενώ το ανακαινισμένο «Camp Nou» της Βαρκελώνης θα φιλοξενήσει αυτόν της περιόδου 2028-2029.
Αυτές ήταν οι πρώτες αποφάσεις, καθώς και οι προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27, που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.
Πιο αναλυτικά: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Μόναχο
2029: Camp Nou, Βαρκελώνη
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών-Ντεσινέ
2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ
UEFA Europa League
2028: National Arena, Βουκουρέστι
2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Τορίνο
2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη
UEFA Super Cup
2027: Johan Cruyff Arena, Άμστερνταμ
Αυτές ήταν οι πρώτες αποφάσεις, καθώς και οι προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27, που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.
Πιο αναλυτικά: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Μόναχο
2029: Camp Nou, Βαρκελώνη
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών-Ντεσινέ
2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ
UEFA Europa League
2028: National Arena, Βουκουρέστι
2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Τορίνο
2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη
UEFA Super Cup
2027: Johan Cruyff Arena, Άμστερνταμ
2028: Astana Arena, Αστάνα
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία
Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.
* Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία
Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.
* Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.
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