Στα 11 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, ψάχνει γκαρντ πριν το Super Cup
Στα 11 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, ψάχνει γκαρντ πριν το Super Cup
Η ΑΕΚ έχει προγραμματισμένα δύο φιλικά σε λίγες ημέρες (στις 18 με Κλουζ και στις 19 με Καρδίτσα), ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό
Δεν σταματούν οι ατυχίες για την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ καθώς στους τραυματισμούς των Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς, ήρθε να προστεθεί και η ανησυχία με τον Μπάρτλεϊ και τις ενοχλήσεις το γόνατο.
Όμως δεν είναι μόνο αυτά γιατί το τουρνουά στη Ρόδο άφησε μια μεγάλη... πληγή στην Ένωση με τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας στην αποστολή να αυξάνονται.
Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 11 (7 παίκτες, 3 προπονητες, 1 μέλος του προπονητικού επιτελειου). Κάτι που σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ έχει 11 παίκτες νοκ άουτ (μαζί με τους τραυματίες).
Και σε λίγες ημέρες έχει δύο φιλικά ματς (στις 18 με Κλουζ και στις 19 με Καρδίτσα), ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.
Οι άνθρωποι της Ένωσης βρίσκονται ήδη στην αγορά και εντείνουν τις προσπάθειες τους για την απόκτηση γκαρντ με σκοπό να είναι στην ομάδα πριν το Super Cup για να έρθει και να δώσει λύσεις σε δημιουργία και σκοράρισμα.
Πηγή: gazzetta.gr
Όμως δεν είναι μόνο αυτά γιατί το τουρνουά στη Ρόδο άφησε μια μεγάλη... πληγή στην Ένωση με τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας στην αποστολή να αυξάνονται.
Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 11 (7 παίκτες, 3 προπονητες, 1 μέλος του προπονητικού επιτελειου). Κάτι που σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ έχει 11 παίκτες νοκ άουτ (μαζί με τους τραυματίες).
Και σε λίγες ημέρες έχει δύο φιλικά ματς (στις 18 με Κλουζ και στις 19 με Καρδίτσα), ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.
Ψάχνει γκαρντ πριν το Super CupMέσα σε όλα αυτά, η ΑΕΚ καλείται να αντέξει με όλες αυτές τις απουσίες και τις αναποδιές που κάνουν πολύ δύσκολη την προετοιμασία.
Οι άνθρωποι της Ένωσης βρίσκονται ήδη στην αγορά και εντείνουν τις προσπάθειες τους για την απόκτηση γκαρντ με σκοπό να είναι στην ομάδα πριν το Super Cup για να έρθει και να δώσει λύσεις σε δημιουργία και σκοράρισμα.
Πηγή: gazzetta.gr
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