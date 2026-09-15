«Φυσικά και Μπορώ!» - Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση

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Τι θα γινόταν αν παρακολουθούσατε μια θεατρική παράσταση, στην οποία μπορούσατε να αποφασίσετε τι θα συμβεί μετά; Τι θα γινόταν αν, μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ανακαλύπτατε γνώσεις που κάποια μέρα μπορεί να αποδειχθούν πραγματικά πολύτιμες;Όλα ξεκινούν, όταν δύο γονείς αποφασίζουν να φορέσουν τα VR γυαλιά για να παίξουν ένα videogame του παιδιού τους. Παρασύρονται στον κόσμο τουκαι επιλέγουν τα avatars τους: τη Firsty και τον Aido. Δύο ήρωες, αμέτρητες προκλήσεις και πίστες γεμάτες αποστολές που πρέπει να περάσουν. Σε αυτό το παιχνίδι, όμως, η πιο πολύτιμη δύναμη είναι μίαΓια να περάσουν όλες τις πίστες χρειάζονται έναν ακόμη δυνατό παίκτη και ο Πρωτοβοηθός ξέρει ακριβώς ποιος είναι…Με έναν πρωτοποριακό τρόπο, οι θεατές ψηφίζουν, παίρνουν αποφάσεις και καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις των ηρώων.Ποια είναι η σωστή επιλογή; Πώς βοηθάμε κάποιον που μας χρειάζεται; Τι κάνουμε, όταν ο χρόνος μετρά αντίστροφα; Κάθε επιλογή μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και καμία παράσταση, δεν είναι ποτέ η ίδια. Μέσα από χιούμορ, μουσική, γρήγορο ρυθμό και συνεχή αλληλεπίδραση, το κοινό ανακαλύπτει ότι το να βοηθάς έναν άνθρωπο δεν απαιτεί μόνο γνώση.Όταν η παράσταση τελειώσει, η εμπειρία συνεχίζεται... Στο τέλος της παράστασης,συζητά με τους θεατές και απαντά σε ερωτήσεις, βοηθώντας να μετατραπεί η περιπέτειακαι μετά την αυλαία! Μπορεί η παράσταση να τελειώνει, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται! Οι θεατές παίρνουν τον δικό τουςπου ξεκλειδώνει τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Εκεί, μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές δοκιμασίες, συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο τωνολοκληρώνουν νέες αποστολές και κερδίζουνΥπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό φέρνει την εμπειρία της παράστασης μέσα στην τάξη!Η δράση έχει εγκριθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά από τον διεθνή οργανισμόως προς την παιδαγωγική της αξία, την ακρίβεια του περιεχομένου και τη συμβατότητά της με τις διεθνείς οδηγίες Πρώτων Βοηθειών.Η εκπαιδευτική δράση «Κάθε παιδί ένας Ήρωας» και η διαδραστική παράσταση Πρώτων Βοηθειών «Φυσικά και μπορώ!» μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με άμεση σύνδεση με τον θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην» και ειδικότερα την ενότητα «ΥΓΕΙΑ: Αυτομέριμνα – Ασφάλεια», όπου εντάσσονται οι Πρώτες Βοήθειες, αλλά και με τον κύκλο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Επίσης, μπορεί να επιλεγεί και ως μια αυτοτελής εκπαιδευτική και ψυχαγωγική σχολική εκδρομή, συνδυάζοντας τη θεατρική εμπειρία με γνώση χρήσιμη για όλη τη ζωή.