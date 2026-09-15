«Φυσικά και Μπορώ!» - Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση
«Φυσικά και Μπορώ!» - Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού φιλοξενεί στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» τη διαδραστική παράσταση «Φυσικά και μπορώ!» της Αγγελικής Φωστίνη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού
Λίγα λόγια το έργο
Μπορεί μία απόφαση να αλλάξει το παιχνίδι; Τι θα γινόταν αν παρακολουθούσατε μια θεατρική παράσταση, στην οποία μπορούσατε να αποφασίσετε τι θα συμβεί μετά; Τι θα γινόταν αν, μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ανακαλύπτατε γνώσεις που κάποια μέρα μπορεί να αποδειχθούν πραγματικά πολύτιμες; Οι Πρώτες Βοήθειες έγιναν παράσταση, η παράσταση γίνεται εμπειρία και οι θεατές μέρος της ιστορίας!
Όλα ξεκινούν, όταν δύο γονείς αποφασίζουν να φορέσουν τα VR γυαλιά για να παίξουν ένα videogame του παιδιού τους. Παρασύρονται στον κόσμο του Πρωτοβοηθού και επιλέγουν τα avatars τους: τη Firsty και τον Aido. Δύο ήρωες, αμέτρητες προκλήσεις και πίστες γεμάτες αποστολές που πρέπει να περάσουν. Σε αυτό το παιχνίδι, όμως, η πιο πολύτιμη δύναμη είναι μία: η γνώση των Πρώτων Βοηθειών.
Για να περάσουν όλες τις πίστες χρειάζονται έναν ακόμη δυνατό παίκτη και ο Πρωτοβοηθός ξέρει ακριβώς ποιος είναι… Το κοινό! Με έναν πρωτοποριακό τρόπο, οι θεατές ψηφίζουν, παίρνουν αποφάσεις και καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις των ηρώων.
Ποια είναι η σωστή επιλογή; Πώς βοηθάμε κάποιον που μας χρειάζεται; Τι κάνουμε, όταν ο χρόνος μετρά αντίστροφα; Κάθε επιλογή μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και καμία παράσταση, δεν είναι ποτέ η ίδια. Μέσα από χιούμορ, μουσική, γρήγορο ρυθμό και συνεχή αλληλεπίδραση, το κοινό ανακαλύπτει ότι το να βοηθάς έναν άνθρωπο δεν απαιτεί μόνο γνώση. Απαιτεί ψυχραιμία, συνεργασία, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση.
Όταν η παράσταση τελειώσει, η εμπειρία συνεχίζεται... Στο τέλος της παράστασης, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών συζητά με τους θεατές και απαντά σε ερωτήσεις, βοηθώντας να μετατραπεί η περιπέτεια σε πολύτιμη γνώση ζωής.
Η αποστολή συνεχίζεται και μετά την αυλαία! Μπορεί η παράσταση να τελειώνει, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται! Οι θεατές παίρνουν τον δικό τους μυστικό κωδικό, που ξεκλειδώνει τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Εκεί, μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές δοκιμασίες, συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο των Πρώτων Βοηθειών, ολοκληρώνουν νέες αποστολές και κερδίζουν το Βραβείο του Μικρού Πρώτου Βοηθού! Υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό φέρνει την εμπειρία της παράστασης μέσα στην τάξη!
Διεθνής αξιολόγηση
Η δράση έχει εγκριθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά από τον διεθνή οργανισμό Rescue Training International (RTI) ως προς την παιδαγωγική της αξία, την ακρίβεια του περιεχομένου και τη συμβατότητά της με τις διεθνείς οδηγίες Πρώτων Βοηθειών.
Μέρος της δράσης «Κάθε παιδί ένας Ήρωας»
Η εκπαιδευτική δράση «Κάθε παιδί ένας Ήρωας» και η διαδραστική παράσταση Πρώτων Βοηθειών «Φυσικά και μπορώ!» μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με άμεση σύνδεση με τον θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην» και ειδικότερα την ενότητα «ΥΓΕΙΑ: Αυτομέριμνα – Ασφάλεια», όπου εντάσσονται οι Πρώτες Βοήθειες, αλλά και με τον κύκλο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Επίσης, μπορεί να επιλεγεί και ως μια αυτοτελής εκπαιδευτική και ψυχαγωγική σχολική εκδρομή, συνδυάζοντας τη θεατρική εμπειρία με γνώση χρήσιμη για όλη τη ζωή.
Μπορεί μία απόφαση να αλλάξει το παιχνίδι; Τι θα γινόταν αν παρακολουθούσατε μια θεατρική παράσταση, στην οποία μπορούσατε να αποφασίσετε τι θα συμβεί μετά; Τι θα γινόταν αν, μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ανακαλύπτατε γνώσεις που κάποια μέρα μπορεί να αποδειχθούν πραγματικά πολύτιμες; Οι Πρώτες Βοήθειες έγιναν παράσταση, η παράσταση γίνεται εμπειρία και οι θεατές μέρος της ιστορίας!
Όλα ξεκινούν, όταν δύο γονείς αποφασίζουν να φορέσουν τα VR γυαλιά για να παίξουν ένα videogame του παιδιού τους. Παρασύρονται στον κόσμο του Πρωτοβοηθού και επιλέγουν τα avatars τους: τη Firsty και τον Aido. Δύο ήρωες, αμέτρητες προκλήσεις και πίστες γεμάτες αποστολές που πρέπει να περάσουν. Σε αυτό το παιχνίδι, όμως, η πιο πολύτιμη δύναμη είναι μία: η γνώση των Πρώτων Βοηθειών.
Για να περάσουν όλες τις πίστες χρειάζονται έναν ακόμη δυνατό παίκτη και ο Πρωτοβοηθός ξέρει ακριβώς ποιος είναι… Το κοινό! Με έναν πρωτοποριακό τρόπο, οι θεατές ψηφίζουν, παίρνουν αποφάσεις και καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις των ηρώων.
Ποια είναι η σωστή επιλογή; Πώς βοηθάμε κάποιον που μας χρειάζεται; Τι κάνουμε, όταν ο χρόνος μετρά αντίστροφα; Κάθε επιλογή μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και καμία παράσταση, δεν είναι ποτέ η ίδια. Μέσα από χιούμορ, μουσική, γρήγορο ρυθμό και συνεχή αλληλεπίδραση, το κοινό ανακαλύπτει ότι το να βοηθάς έναν άνθρωπο δεν απαιτεί μόνο γνώση. Απαιτεί ψυχραιμία, συνεργασία, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση.
Όταν η παράσταση τελειώσει, η εμπειρία συνεχίζεται... Στο τέλος της παράστασης, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών συζητά με τους θεατές και απαντά σε ερωτήσεις, βοηθώντας να μετατραπεί η περιπέτεια σε πολύτιμη γνώση ζωής.
Η αποστολή συνεχίζεται και μετά την αυλαία! Μπορεί η παράσταση να τελειώνει, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται! Οι θεατές παίρνουν τον δικό τους μυστικό κωδικό, που ξεκλειδώνει τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Εκεί, μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές δοκιμασίες, συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο των Πρώτων Βοηθειών, ολοκληρώνουν νέες αποστολές και κερδίζουν το Βραβείο του Μικρού Πρώτου Βοηθού! Υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό φέρνει την εμπειρία της παράστασης μέσα στην τάξη!
Διεθνής αξιολόγηση
Η δράση έχει εγκριθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά από τον διεθνή οργανισμό Rescue Training International (RTI) ως προς την παιδαγωγική της αξία, την ακρίβεια του περιεχομένου και τη συμβατότητά της με τις διεθνείς οδηγίες Πρώτων Βοηθειών.
Μέρος της δράσης «Κάθε παιδί ένας Ήρωας»
Η εκπαιδευτική δράση «Κάθε παιδί ένας Ήρωας» και η διαδραστική παράσταση Πρώτων Βοηθειών «Φυσικά και μπορώ!» μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με άμεση σύνδεση με τον θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην» και ειδικότερα την ενότητα «ΥΓΕΙΑ: Αυτομέριμνα – Ασφάλεια», όπου εντάσσονται οι Πρώτες Βοήθειες, αλλά και με τον κύκλο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Επίσης, μπορεί να επιλεγεί και ως μια αυτοτελής εκπαιδευτική και ψυχαγωγική σχολική εκδρομή, συνδυάζοντας τη θεατρική εμπειρία με γνώση χρήσιμη για όλη τη ζωή.
Πρωταγωνιστούν (με σειρά εμφάνισης):
Μαμά: Αγγελική Φωστίνη
Μπαμπάς: Στέλιος Ευαγγελόπουλος
Πρωτοβοηθός/Ηλίας: Χρήστος Δερβεντζής
Aido/Έφηβος: Δημήτρης Κουλουμπής
Firsty/Έφηβη: Δανάη Στεργίου
Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών: Μαργαρίτα Χατζημικέ, Βιολέττα Ψυχόπαιδα
Συντελεστές:
Σενάριο: Αγγελική Φωστίνη
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαραγκός
Μουσική: Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου
Ενορχήστρωση: Απόστολος Μόσιος,
Ερμηνεία τραγουδιών: Βασίλης Παπακωνσταντίνου
(ακούγονται και οι φωνές των: Μυρτώ Μόσιου, Γιώργος Μόσιος)
Σχεδιασμός & κατασκευή σκηνικού: Μαργαρίτα Χατζημικέ, Αγγελική Φωστίνη
Ειδικές κατασκευές σκηνικών: Στέλιος Ευαγγελόπουλος, Μανώλης Περράκης
Σχεδιασμός φωτισμών: Φάνης Σταμέλος
Ηχοληψία & χειρισμός φώτων: Φάνης Σταμέλος, Γιάννης Μικρόπουλος, Αναστάσης Καραΐσκος
Φωτογραφίες/Βίντεο: Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης
Επιμέλεια Μακιγιάζ: Μάρσυ Λουκάκη
Web designer & Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας: Βιολέττα Λεβίδη
Hosting & τεχνική υποστήριξη: Indie Systems
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λευτέρης Γκύζης
Υπεύθυνος Παραγωγής: Στέλιος Ευαγγελόπουλος
Υπεύθυνη Δράσης: Μαργαρίτα Χατζημικέ
Παραγωγή: «Καρυδότσουφλο» & «Firstaider.gr»
Πληροφορίες:
https://www.hellenic-cosmos.gr/fysika-kai-mporo
Πρεμιέρα: Κυριακή, 11 Οκτωβρίου
Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά
Ημέρα και ώρα παράστασης: Κυριακή στις 16:00
Ημέρα και ώρα για σχολεία: Τρίτη στις 10:00
Για παιδιά ηλικίας: 5-12 ετών
Τιμές εισιτηρίων:
• Γενική Είσοδος: 14€
• Παιδικό: 12€
• Για σχολικές παραστάσεις 8€
Προπώληση Εισιτηρίων:
• Στην υποδοχή του μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος, 177 78)
• Στο τηλεφωνικό κέντρο 212 254 0000 & 6982540254
• Ηλεκτρονικά https://www.hellenic-cosmos.gr/fysika-kai-mporo
Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:
• Στην υποδοχή του μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος, 177 78)
• Στο τηλεφωνικό κέντρο 212 254 0000 & στο 6982540254 ή στέλνοντας email στο callcenter@ime.gr
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
Τ. 212 254 0300
www.theatron254.gr
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης
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