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Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων, τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας
Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων, τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας
Η παρέμβαση γίνεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους
Eιδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών Μη Κρατικών Πανεπιστημίων προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας η τροπολογία αφορά «στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση».
Διαβάστε ΕΔΩ την τροπολογία
Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των δεσμεύσεων από το υπουργείο Παιδείας μετά την έκδοση των αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή.
«Η ρύθμιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και αποβλέπει στη διασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών σχέσεων που είχαν ήδη διαμορφωθεί. Οι φοιτητές είχαν εγγραφεί και φοιτήσει σε προγράμματα πιστοποιημένα από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, βάσει διοικητικών πράξεων που κατά τον κρίσιμο χρόνο βρίσκονταν σε ισχύ, και διαμόρφωσαν καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση στηριζόμενοι στη θεσμική δράση της Πολιτείας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
Όπως διευκρινίζεται «η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι το αρχικώς πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Έτσι διασφαλίζεται ότι κανένας φοιτητής δεν χάνει χρόνο σπουδών ή πιστωτικές μονάδες που απέκτησε καλόπιστα, εφόσον συνεχίζει στο ίδιο, εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών, τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και για κάθε νόμιμη αιτία».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας η τροπολογία αφορά «στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση».
Διαβάστε ΕΔΩ την τροπολογία
Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των δεσμεύσεων από το υπουργείο Παιδείας μετά την έκδοση των αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή.
«Η ρύθμιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και αποβλέπει στη διασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών σχέσεων που είχαν ήδη διαμορφωθεί. Οι φοιτητές είχαν εγγραφεί και φοιτήσει σε προγράμματα πιστοποιημένα από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, βάσει διοικητικών πράξεων που κατά τον κρίσιμο χρόνο βρίσκονταν σε ισχύ, και διαμόρφωσαν καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση στηριζόμενοι στη θεσμική δράση της Πολιτείας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
Όπως διευκρινίζεται «η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι το αρχικώς πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Έτσι διασφαλίζεται ότι κανένας φοιτητής δεν χάνει χρόνο σπουδών ή πιστωτικές μονάδες που απέκτησε καλόπιστα, εφόσον συνεχίζει στο ίδιο, εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών, τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και για κάθε νόμιμη αιτία».
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