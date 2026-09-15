H Ελλάδα πόλος έλξης στο wealth και το private banking: Η Banque J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα

Το ελληνικό υποκατάστημα στην Αθήνα ξεκινά τη λειτουργία του από σήμερα και θα προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε Έλληνες πελάτες - Ποια είναι η Ελληνίδα πίσω από την τραπεζική αυτοκρατορία Safra