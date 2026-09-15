H Ελλάδα πόλος έλξης στο wealth και το private banking: Η Banque J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα
H Ελλάδα πόλος έλξης στο wealth και το private banking: Η Banque J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα
Το ελληνικό υποκατάστημα στην Αθήνα ξεκινά τη λειτουργία του από σήμερα και θα προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε Έλληνες πελάτες - Ποια είναι η Ελληνίδα πίσω από την τραπεζική αυτοκρατορία Safra
H χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί διεθνή πόλο έλξης στο wealth και το private banking, με την Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA να ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα.
Η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα εντάσσεται στη στρατηγική του για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Με έδρα την Αθήνα, το νέο υποκατάστημα θα εξυπηρετεί πελάτες με φορολογική/μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, προσφέροντας διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και πρόσβαση στις διεθνείς δυνατότητες της τράπεζας μέσω της έδρας της στο Λουξεμβούργο.
Η Bank J. Safra Sarasin έχει ελβετικές ρίζες και ιστορία από το 1841. Η σημερινή επωνυμία προέκυψε από την ένωση της τραπεζικής παράδοσης των Safra και Sarasin. Ανήκει στον ευρύτερο J. Safra Group, έναν ιδιωτικό, οικογενειακά ελεγχόμενο όμιλο με δραστηριότητες στην τραπεζική, τα ακίνητα και άλλους κλάδους.
Η J. Safra Sarasin είναι κατά βάση private bank: απευθύνεται σε εύπορους ιδιώτες, οικογένειες, family offices και θεσμικούς επενδυτές, με υπηρεσίες wealth management, asset management, επενδυτικές συμβουλές κ.ά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα εντάσσεται στη στρατηγική του για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Με έδρα την Αθήνα, το νέο υποκατάστημα θα εξυπηρετεί πελάτες με φορολογική/μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, προσφέροντας διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και πρόσβαση στις διεθνείς δυνατότητες της τράπεζας μέσω της έδρας της στο Λουξεμβούργο.
Η Bank J. Safra Sarasin έχει ελβετικές ρίζες και ιστορία από το 1841. Η σημερινή επωνυμία προέκυψε από την ένωση της τραπεζικής παράδοσης των Safra και Sarasin. Ανήκει στον ευρύτερο J. Safra Group, έναν ιδιωτικό, οικογενειακά ελεγχόμενο όμιλο με δραστηριότητες στην τραπεζική, τα ακίνητα και άλλους κλάδους.
Η J. Safra Sarasin είναι κατά βάση private bank: απευθύνεται σε εύπορους ιδιώτες, οικογένειες, family offices και θεσμικούς επενδυτές, με υπηρεσίες wealth management, asset management, επενδυτικές συμβουλές κ.ά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα