Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί την κόρη της στη νέα της ταινία: Μπορεί να σταθεί μόνη της, είπε
Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί την κόρη της στη νέα της ταινία: Μπορεί να σταθεί μόνη της, είπε
Δεν χρειάζεται να είμαι προστατευτική μαζί της, διευκρίνισε η ηθοποιός
Την κόρη της, Κόκο Αρκέτ, σκηνοθετεί η Κόρτνεϊ Κοξ στη νέα της ταινία «Evil Genius». Η 62χρονη έχει αποκτήσει την 22χρονη Κόκο με τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Αρκέτ, ο οποίος επίσης συμμετέχει στην ταινία.
Σε δηλώσεις της περιέγραψε πώς ήταν η συνεργασία τους, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως η κόρη της δεν χρειάζεται τη δική της βοήθεια για να σταθεί στον χώρο.
Η σκοτεινή κωμωδία true crime της Κοξ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η ηθοποιός είπε ότι δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει υπερπροστατευτικά απέναντι στη μοναχοκόρη της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ήμουν περισσότερο του τύπου “συγκεντρώσου!”. Όχι, πλάκα κάνω», είπε αστειευόμενη σε συνέντευξή της στο E! News.
Μιλώντας για την κόρη της, εξήγησε: «Μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν χρειάζεται να είμαι προστατευτική μαζί της» για να προσθέσει αμέσως μετά «Φυσικά και μου άρεσε πολύ που είχα την Κόκο στα γυρίσματα. Όλοι την αγάπησαν. Είναι μια μικρή δύναμη της φύσης, αλλά και εξαιρετική ηθοποιός».
Οι δηλώσεις της έρχονται τρεις μήνες μετά τα γενέθλια της Κόκο, με τους δύο γονείς της να κάνουν αναρτήσεις στο Instagram για να γιορτάσουν την περίσταση.
Η Κοξ είχε δημοσιεύσε δύο φωτογραφίες και είχε συνοδεύσει την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Χρόνια πολλά, Κο. Είσαι μια τόσο σοφή ψυχή. Ο πιο αστείος άνθρωπος που ξέρω και δασκάλα ζωής για μένα. Σ’ αγαπώ». Σε μία πρόσφατη φωτογραφία, μητέρα και κόρη χαμογελούν ακουμπώντας τα πρόσωπά τους, ενώ η δεύτερη ήταν από την παιδική ηλικία της Κόκο και έδειχνε την Κοξ να κρατά την κόρη της μέσα στη θάλασσα.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Σε δηλώσεις της περιέγραψε πώς ήταν η συνεργασία τους, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως η κόρη της δεν χρειάζεται τη δική της βοήθεια για να σταθεί στον χώρο.
Η σκοτεινή κωμωδία true crime της Κοξ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η ηθοποιός είπε ότι δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει υπερπροστατευτικά απέναντι στη μοναχοκόρη της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ήμουν περισσότερο του τύπου “συγκεντρώσου!”. Όχι, πλάκα κάνω», είπε αστειευόμενη σε συνέντευξή της στο E! News.
Μιλώντας για την κόρη της, εξήγησε: «Μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν χρειάζεται να είμαι προστατευτική μαζί της» για να προσθέσει αμέσως μετά «Φυσικά και μου άρεσε πολύ που είχα την Κόκο στα γυρίσματα. Όλοι την αγάπησαν. Είναι μια μικρή δύναμη της φύσης, αλλά και εξαιρετική ηθοποιός».
Courteney Cox reveals what she learned about her nepo baby daughter, 22, while directing her in a new movie https://t.co/pTbCBrrvhg— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2026
Η Κοξ είχε δημοσιεύσε δύο φωτογραφίες και είχε συνοδεύσει την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Χρόνια πολλά, Κο. Είσαι μια τόσο σοφή ψυχή. Ο πιο αστείος άνθρωπος που ξέρω και δασκάλα ζωής για μένα. Σ’ αγαπώ». Σε μία πρόσφατη φωτογραφία, μητέρα και κόρη χαμογελούν ακουμπώντας τα πρόσωπά τους, ενώ η δεύτερη ήταν από την παιδική ηλικία της Κόκο και έδειχνε την Κοξ να κρατά την κόρη της μέσα στη θάλασσα.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
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